HOUSTON — Charlie Morton et Lance McCullers ont concédé que trois coups sûrs, Jose Altuve et Evan Gattis ont tous les deux cogné des circuits et les Astros de Houston se sont taillé une place en Série mondiale en vertu d’un gain de 4-0 face aux Yankees de New York, samedi soir, lors du septième et ultime match.

Seulement quatre ans après avoir encaissé 100 défaites lors de la saison 2013, les Astros ont défait les Yankees lors des deux derniers matchs de la série, après s’être inclinés à trois reprises dans le Bronx.

Mardi, les Astros se mesureront aux Dodgers de Los Angeles lors du premier match de la Série mondiale, qui se déroulera au Dodgers Stadium.

CC Sabathia, invaincu, était le lanceur partant du côté des Yankees. Aaron Judge a volé un circuit grâce à un plongeon tout près du mur, tôt dans la rencontre. Néanmoins, les Yankees n’ont pas été en mesure d’éviter l’élimination cette fois-ci.

Sabathia, l’un de trois joueurs qui étaient de la formation lorsque les Yankees ont remporté leur dernière Série mondiale en 2009, n’a pas été en mesure de les sauver lors de, possiblement, son dernier match avec les «Bombardiers du Bronx».

En un peu plus de trois manches, le partant des Yankees a concédé un point en cinq coups sûrs et trois buts sur balles.

Les Astros ont amorcé la rencontre avec trois retraits sur des roulants. Sabathia a ensuite accordé une longue claque à Yuli Gurriel, interceptée par Judge qui s’est propulsé dans les airs pour récupérer la balle par-dessus le mur.

Après s’être sorti du pétrin en deuxième et troisième manche, Sabathia a alloué un circuit à Evant Gattis au début de la quatrième manche. Le gaucher a cédé sa place trois frappeurs plus tard, suite à un coup sûr de Josh Reddick qui a placé deux coureurs sur les sentiers.

Jose Altuve a doublé l’avance des siens en cinquième aux dépens du releveur Tommy Kahnle. Après deux simples consécutifs, l’ancien receveur des Yankees Brian McCann a claqué un double de deux points pour donner une avance de quatre points aux siens.

Greg Bird a ravivé l’espoir chez les Yankees en frappant un double en début de cinquième manche, mais a cependant été retiré au marbre pour la deuxième fois dans cette série.

En cinq manches de travail, Morton a retiré cinq frappeurs sur des prises, concédant deux coups sûrs et un but sur balles. Le releveur McMullers a quant à lui muselé les Yankees, n’allouant qu’un seul coup sûr et un but sur balles. Il a également retiré six frappeurs grâce à des prises.

Après avoir battu les Astros à trois reprises au Yankees Stadium, la troupe de Joe Girardi a marqué que trois points en 20 coups sûrs lors des quatre affrontements disputés à Houston, étant retiré 48 fois sur des prises.

Le lanceur Justin Verlander a été nommé le joueur ayant été le plus utile à son équipe, grâce à ses deux victoires dans la série de championnat. Cet honneur survient un jour après qu’il ait lancé sept manches sans accorder de point, forçant la tenue d’un septième match.

Verlander a rejoint les Astros lors d’une transaction le 31 août avec les Tigers de Detroit, équipe avec laquelle il a disputé 13 saisons. Depuis son acquisition, le lanceur a remporté ses neuf départs, dont trois en séries.

Les Yankees avaient fait face à l’élimination à quatre reprises en séries, remportant le match de repêchage et la série de sections en cinq matchs face aux Indians de Cleveland.

Judge, le cogneur recru qui a mené la Ligue américaine avec une récolte de 52 circuits cette saison, en a frappé quatre durant les éliminatoires — dont trois en série de championnat. Il a cependant été retiré 27 fois sur des prises en 49 présences au bâton.