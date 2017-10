ATLANTA — Les Braves d’Atlanta ont refusé l’année d’option de 8 millions $US du spécialiste de la balle papillon de 42 ans R.A Dickey, mais ils ont accepté celle du receveur Tyler Flowers.

Dickey a été le lanceur des Braves le plus constant cette saison, montrant une fiche de 10-10 et une moyenne de points mérités de 4,26 en 31 départs. Il avait mentionné au terme de la campagne qu’il allait rencontrer les membres de sa famille avant de décider s’il allait lancer à nouveau en 2018.

Âgé de 31 ans, Flowers disputera une troisième saison dans l’uniforme des Braves, après avoir maintenu une moyenne au bâton de ,281, la meilleure de sa carrière, avec 12 circuits et 49 points produits. Il a subi une arthroscopie au poignet gauche le 9 octobre et il devrait être guéri à temps pour prendre part au camp d’entraînement.

Flowers et Kurt Suzuki ont frappé un total de 30 circuits et ont produit un total de 98 points en tant que receveurs des Braves la saison dernière. Suzuki a signé une prolongation de contrat d’un an, le 23 septembre.