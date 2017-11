NEW YORK — Le premier-but Eric Hosmer, le troisième-but Mike Moustakas et le voltigeur Lorenzo Cain des Royals de Kansas City figurent parmi les neuf joueurs autonomes qui ont rejeté les offres qualificatives de 17,4 millions $ de leur équipe respective.

Les lanceurs Jake Arrieta et Wade Davis des Cubs de Chicago ont également dit non à cette offre, tout comme le lanceur Alex Cobb des Rays de Tampa Bay, le releveur Greg Holland des Rockies du Colorado, le lanceur Lancy Lynn des Cardinals de St. Louis et le premier but Carlos Santana des Indians de Cleveland.

S’ils signent un contrat avec de nouvelles équipes, leurs anciens clubs obtiendront un choix supplémentaire au repêchage — possiblement un choix inférieur que par le passé selon les règles établies dans la nouvelle convention collective au baseball.