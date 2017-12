LOS ANGELES — Matt Kemp est de retour avec les Dodgers de Los Angeles à la suite d’un échange avec les Braves d’Atlanta impliquant cinq joueurs et un montant d’argent.

Les Dodgers ont expédié le premier-but Adrian Gonzalez, les lanceurs Scott Kazmir et Brandon McCarthy, l’avant-champ Charlie Culberson et un montant d’argent aux Braves. Gonzalez a immédiatement été désigné pour assignation par les Braves.

Kemp a porté les couleurs des Dodgers de 2006 à 2014, claquant 182 circuits, le quatrième plus haut total dans l’histoire des Dodgers. La saison dernière, le voltigeur âgé de 33 ans a maintenu une moyenne de ,276 avec 19 circuits et 64 points produits en 115 matchs avec les Braves.

Pour sa part, Gonzalez a aidé les Dodgers à gagner cinq titres de section d’affilée. Âgé de 35 ans, il a été invité au match des étoiles en 2015 et a dominé la Ligue nationale au chapitre des points produits en 2014, mais son nom a été inscrit sur la liste des blessés pour une première fois en carrière la saison dernière.

La transaction a permis aux Dodgers de réduire leur masse salariale. Gonzalez, Kazmir et McCarthy devaient toucher un total de près de 50 millions $ US en 2018. Kemp recevra environ 43 millions $ US lors des deux prochaines campagnes.

Âgé de 33 ans, Kazmir n’a pas lancé la saison dernière en raison d’une blessure à la hanche. De son côté, McCarthy est âgé de 34 ans et a été limité à 29 départs en trois saisons avec les Dodgers. Son nom a été inscrit sur la liste des blessés à trois reprises en 2017.