PITTSBURGH — John Gibson a repoussé 29 tirs pour récolter son premier blanchissage de la saison et les Ducks d’Anaheim ont écrasé les Penguins de Pittsburgh 4-0, samedi soir.

Gibson, originaire de Pittsburgh, a muselé les champions en titre et a obtenu son 13e blanchissage en carrière. Rickard Rakell, Andrew Cogliano, Ondrej Kase et Cam Fowler ont touché la cible pour les Ducks, qui ont terminé leur séquence de six matchs à l’étranger sur une belle note.

Le cerbère des Penguins Matt Murray a accordé trois buts en 13 tirs avant d’être remplacé suite au but de Cogliano tôt en deuxième période. La troupe de Mike Sullivan a encaissé cinq revers lors de ses sept dernières rencontres et a glissé à l’avant-dernier rang de la section Métropolitaine.

Les Penguins tentent de devenir la première équipe depuis 30 ans à remporter une troisième Coupe Stanley d’affilée, mais ont eu beaucoup de difficulté à être constants depuis le début de la campagne.