EDEN PRAIRIE, Minn. — Le quart des Vikings du Minnesota Sam Bradford a recommencé à s’entraîner, deux mois après une opération au genou gauche.

Bradford, qui avait guidé les Vikings vers la victoire face aux Saints de La Nouvelle-Orléans en ouverture de campagne avant de ressentir de la douleur au genou, a été opéré pour la troisième fois le 7 novembre. Son nom avait été inscrit sur la liste des blessés le lendemain. Il était admissible à un retour à l’entraînement cette semaine.

Les Vikings ont un laissez-passer pour le deuxième tour des éliminatoires et joueront leur prochain match le 14 janvier, à domicile. Ils ont donc encore du temps avant de décider d’insérer ou non Bradford dans leur formation pour les éliminatoires. Teddy Bridgewater et Kyle Sloter sont présentement les réservistes du quart partant Case Keenum.