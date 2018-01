TAMPA, Fla. — Johnny Gaudreau a inscrit un but et une aide, Mike Smith a repoussé 33 tirs et les Flames de Calgary ont signé une cinquième victoire d’affilée en battant le Lightning de Tampa Bay 5-1, jeudi.

Micheal Ferland, Sam Bennett, Mark Jankowski et Matthew Tkachuk ont également touché la cible pour les Flames. Gaudreau a récolté un but et neuf aides au cours d’une séquence de cinq rencontres avec au moins un point.

Brayden Point a été l’unique buteur du Lightning. Andrei Vasilevskiy a effectué 19 arrêts.

Victor Hedman a quitté la rencontre à mi-chemin en deuxième période en raison d’une blessure au bas du corps. Le défenseur étoile du Lightning a été atteint au genou gauche lors d’un contact avec l’attaquant des Flames Garnet Hathaway. Hedman avait aussi semblé se blesser à la jambe gauche mardi face aux Hurricanes de la Caroline, mais il était resté dans le match.

L’attaquant du Lightning Cédric Paquette n’a pas été en mesure de profiter d’un tir de punition en deuxième période.