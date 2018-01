ANAHEIM, Calif. — L’attaquant Andrew Cogliano a accepté vendredi une prolongation de contrat de trois saisons d’une valeur totale de 9,75 millions $US des Ducks d’Anaheim.

L’homme de fer n’a pas raté la moindre rencontre en 11 saisons en carrière dans le circuit Bettman. Le hockeyeur, réputé pour sa vitesse et sa polyvalence, a disputé 829 matchs consécutifs avec les Oilers d’Edmonton et les Ducks, qui l’ont acquis en 2011.

Sa séquence sans rater de partie est la quatrième plus longue de l’histoire de la LNH, et la plus longue parmi les joueurs actifs. Si on inclut les séries éliminatoires, Cogliano a pris part à 889 rencontres d’affilée, soit la deuxième plus longue série du genre pour commencer une carrière dans la LNH.

Cogliano, qui a marqué cinq buts et obtenu 13 passes jusqu’ici cette saison, est un spécialiste de l’infériorité numérique qui totalise 17 filets à court d’un homme en carrière. Il a inscrit 149 buts et amassé 202 mentions d’aide en carrière dans la LNH.