PYEONGCHANG, Corée, République de — Il semble que Kim Boutin soit passée de l’allégresse à l’angoisse mercredi.

La spécialiste du patinage de vitesse sur courte piste a été la cible de propos injurieux et de menaces de mort sur les réseaux sociaux à la suite de sa troisième place acquise à l’épreuve du 500 m des Jeux de Pyeongchang, selon ce qu’ont rapporté plusieurs médias.

Boutin avait terminé la course en quatrième position, mais elle a gagné un rang lorsque la Sud-Coréenne Minjeong Choi, qui avait terminé deuxième, a été disqualifiée pour un accrochage avec la Québécoise.

C’est cette disqualification qui aurait semé la colère des partisans sud-coréens.

Selon Radio-Canada, les comptes de réseaux sociaux de Boutin ont été inondés de messages acerbes, au point où elle a décidé d’activer la fonction «privé» sur ses comptes Twitter et Instagram.

L’incident a été considéré suffisamment sérieux pour que le Comité olympique canadien et le Comité international olympique réagissent à tour de rôle.

«La santé et la sécurité de tous les membres de notre équipe sont une priorité et nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec Patinage de vitesse Canada, notre personnel responsable de la sécurité et la GRC», a déclaré à ce sujet le Comité olympique canadien par le biais d’une déclaration sur son compte Twitter.

Le père de la patineuse, Pierre Boutin, a confirmé à Radio-Canada que la situation avait été prise en main par la Gendarmerie royale du Canada, le Comité international olympique et Patinage de vitesse Canada.

«Nous souhaitons que les grandes performances soient applaudies, c’est ce qui fait la beauté des Jeux olympiques, a déclaré le porte-parole du Comité international olympique, Mark Adams. Nous ne contrôlons pas, et nous ne devrions pas contrôler, les réseaux sociaux, mais ce genre d’incident peut parfois arriver. C’est malheureux.

Bon départ en curling

Après avoir mérité l’or dans le volet mixte de la compétition, le Canada a amorcé du bon pied le tournoi de curling masculin des Jeux olympiques de Pyeongchang en défaisant l’Italie 5-3 mercredi matin.

Avec un score de 2-2, le quatuor du capitaine Kevin Koe a inscrit deux points au huitième bout, avant de forcer les Italiens à se contenter d’un seul point lors de la neuvième manche.

Détenteurs du marteau, Koe et ses coéquipiers ont ajouté un point d’assurance lors de la dixième manche, à l’aide de leur dernière pierre.

Le prochain match de l’équipe canadienne aura lieu mercredi soir, contre la Grande-Bretagne.

En patinage artistique, le duo canadien formé de Meagan Duhamel et d’Eric Radford occupe le troisième rang à l’issue du programme court de l’épreuve en couple.

S’exécutant à la reprise par April Meservy de la pièce «With or Without You» du groupe U2, Duhamel et Radford ont obtenu une note de 76,82.

Les Chinois Sui Wenjing et Han Cong, champions du monde en titre, se sont hissés en tête avec une note de 82,39.

Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, qui représentent les athlètes olympiques de la Russie, ont réussi à passer devant Duhamel et Radford avec un score de 81,68.

Par ailleurs, les Canadiennes Laurence St-Germain, Erin Mielzynski et Roni Remme devront attendre jusqu’à vendredi pour participer à l’épreuve du slalom féminin de ski alpin, qui a été reportée de mercredi à vendredi en raison des forts vents.

C’est la troisième fois en quatre jours qu’une épreuve de ski alpin est reportée parce que les rafales de vent sont jugées trop dangereuses.