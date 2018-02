GANGNEUNG, Corée, République de — Michelle Karvinen a trouvé le fond du filet deux fois en avantage numérique et la Finlande a battu les Athlètes olympiques de la Russie 5-1, jeudi, lors du tournoi de hockey féminin des Jeux de Pyeongchang.

La Finlande a terminé au troisième rang du Groupe A, derrière le Canada et les États-Unis, et elle se mesurera à la Suède en quarts de finale, samedi. L’équipe gagnante croisera ensuite le fer en demi-finale avec le Canada, qui est quadruple champion olympique en titre.

Les Athlètes olympiques de la Russie joueront pour leur part contre la Suisse et la formation gagnante disputera la victoire aux États-Unis.

Riikka Valila et Pera Nieminen ont toutes deux récolté un but et une mention d’assistance pour la Finlande alors que Minamarri Tuominen a ajouté un filet. La gardienne Noora Raty a conclu la rencontre avec 24 arrêts pour signer un huitième triomphe en carrière aux Jeux olympiques.

Anna Shokhina a privé Raty d’un blanchissage à 4:50 du troisième engagement.

Karvinen a ouvert le pointage à 17:47 du premier tiers, après que Lyudmila Belyakova eut été chassée pour rudesse. Karvinen a refait le coup dès la 20e seconde de la deuxième période.