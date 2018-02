NEW YORK — Josh Bailey a accepté un contrat de six ans et 30 millions $ US des Islanders de New York au lieu de tester le marché des joueurs autonomes.

L’attaquant de 28 ans, qui a participé à son premier match des étoiles le mois dernier, a 15 buts et 47 aides à sa fiche cette saison. Il a déjà établi des marques personnelles pour les aides et les points (62).

Il vient au septième rang du circuit pour les aides et troisième des Islanders pour les points, derrière Matthew Barzal (65) et John Tavares (64).

Le statut contractuel de Bailey a été relégué dans l’ombre cette saison en raison de celui de Tavares, qui pourrait profiter de l’autonomie en juillet.

Choix de premier tour, neuvième au total, par les Islanders en 2008, Bailey a marqué 121 buts et ajouté 247 aides en 697 matchs répartis sur 10 saisons.