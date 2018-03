SYRACUSE, N.Y. — Jérémy Grégoire a joué les héros en enfilant l’aiguille en prolongation alors qu’il ne restait que 32 secondes à écouler pour permettre au Rocket de Laval de l’emporter 5-4 devant le Crunch de Syracuse, samedi.

À son deuxième match dans l’uniforme du Rocket, Kerby Rychel a récolté un but et une aide après avoir marqué son premier but dans l’uniforme tricolore, vendredi.

Antoine Waked, Chris Terry et Jordan Boucher ont également obtenu un but et une mention d’assistance pour compléter la marque, tandis que Tom Parisi et Éric Gélinas ont inscrit deux aides.

Zachary Fucale a fait face à 37 lancers dans la victoire.

Gabriel Dumont, Mat Bodie, Dennis Yan et Erik Conda ont touché la cible pour le Crunch. Eddie Pasquale a pour sa part accordé cinq buts en 22 tirs.

Tirant de l’arrière 4-2 après 40 minutes de jeu, les hommes de Sylvain Lefebvre ont enfilé deux buts en troisième période. Grâce à un tir des poignets, Rychel a déjoué Pasquale, forçant ainsi la présentation d’une période supplémentaire.