TORONTO — Voici les cinq moments marquants du match entre le Canadien de Montréal et les Maple Leafs de Toronto, samedi, au Air Canada Centre:

Un hommage bien senti

Le monde du hockey avait le coeur en pleurs samedi au lendemain de l’accident de la route tragique qui a fait 15 victimes en Saskatchewan, dont des membres des Broncos de Humboldt, de la Ligue junior de hockey de la Saskatchewan. Avant la rencontre, les personnes présentes au Air Canada Centre ont tenu un lourd moment de silence avant l’hymne national. Les deux équipes avaient aussi ajouté un autocollant avec le logo des Broncos sur les casques des joueurs.

Un 34e pour le numéro 34

Le Canadien a présenté le pire taux d’efficacité en désavantage numérique à l’étranger à travers la LNH cette saison et c’est pendant une punition à Artturi Lehkonen que les Maple Leafs ont ouvert la marque avec 1:55 à faire au premier vingt. Quelques instants après que Jake Gardiner eut atteint la barre horizontale, Auston Matthews a profité d’une passe transversale parfaite de William Nylander pour tirer dans un filet ouvert et inscrire son 34e but de la saison. Le gardien Carey Price a été en retard dans son déplacement puisqu’il a été surpris par la passe de Nylander, lui qui n’a jamais regardé dans la direction de son coéquipier avant de lui faire la passe.

Andersen fait la barbe à Gallagher

Brendan Gallagher est l’un des rares points positifs chez le Canadien cette saison, lui qui a établi des sommets personnels pour les buts et les points. Cependant, Gallagher a été incapable de battre le gardien Frederik Andersen en deuxième période, malgré deux belles occasions. Andersen a d’abord frustré Gallagher, quand l’attaquant petit format souhaitait dévier une belle passe transversale de Jeff Petry dans l’ouverture en avantage numérique. Quelques instants plus tard, Gallagher a habilement dévié le tir de la ligne bleue de Mike Reilly, mais Andersen s’est ajusté à temps pour faire l’arrêt avec sa jambière droite.

Ce n’est pas la manière qui compte…

Le Canadien a finalement créé l’égalité avec 3:56 à faire au deuxième vingt. Daniel Carr a mis fin à une séquence de 156:04 du Tricolore sans marquer face aux Maple Leafs en profitant d’un retour pour battre le gardien Frederik Andersen. Ce dernier a stoppé le tir sur réception initial de Kerby Rychel, puis la frappe de Michael McCarron a atteint un joueur des Leafs devant le filet. Carr a profité de ce rebond pour frapper le disque au vol et inscrire son sixième but de la saison. Andersen a perdu l’équilibre sur la séquence, mais l’entraîneur-chef des Leafs, Mike Babcock, a préféré ne pas contester le but.

Dans le temps de le dire

Les Maple Leafs n’ont pas perdu de temps pour reprendre les devants en troisième période, alors que Zach Hyman a fait mouche après seulement 37 secondes de jeu. William Nylander a amorcé la séquence en ravissant le disque à Logan Shaw en échec-arrière. Lors de la relance, Auston Matthews a décoché un tir sur réception après une remise de Jake Gardiner, puis Hyman a étiré le bâton pour envoyer le retour dans le fond du filet avant que le gardien Carey Price ne puisse l’immobiliser.