TORONTO — Le défenseur Morgan Rielly a été l’un des joueurs des Maple Leafs qui ont montré plus de hargne, lundi, aidant Toronto à s’imposer 4-2 pour réduire l’avance des Bruins de Boston à 2-1, dans cette série de premier tour dans l’Est.

«Nous devions faire mieux et nous étions plus motivés, a dit Rielly, qui a mal digéré les défaites de 5-1 et 7-3 à Boston. Il faut jouer avec plus de mordant en séries.»

Reconnu davantage pour son coup de patin et ses passes, Rielly a montré un côté plus rugueux au Air Canada Centre, où la série va se poursuivre jeudi soir.

Toronto a bénéficié de buts opportuns et de gros arrêts, mais le club a aussi tenu son bout lors des batailles dans les coins, devant le filet et après le coup de sifflet. Rielly s’est distingué à ces chapitres.

«Je n’étais pas le seul, a résumé le principal intéressé. Personne n’était content à la suite des deux premiers matches. Vous le prenez personnel et quand 20 gars le prennent comme ça, ça peut faire une différence.»

Auston Matthews et Frederik Andersen ont également été parmi ceux qui ont brillé.

Matthews a réussi le but déterminant (son premier filet de la série), tandis qu’Andersen a signé des arrêts importants, dont un du bâton, avec deux minutes au cadran. Dans le match numéro 2, il avait permis trois buts en cinq tirs, en première période.

«Il faut ce genre de contributions, a dit Rielly, auteur de deux mentions d’aide, lundi. Il y a certains gars dont le mandat est de marquer. Parfois vous pouvez manquer un peu de chance mais dans un gros match comme ça, c’est crucial quand l’un de vos meilleurs joueurs touche la cible. Et ensuite votre gardien fait un très gros arrêt. C’est ce qui est arrivé.»

Les Leafs ont aussi contenu le premier trio des Bruins, David Pastrnak, Brad Marchand et Patrice Bergeron étant blanchis. Ils ont récolté 20 points lors des matches 1 et 2.

«Leur feuille de route est éloquente, mais notre boulot est de l’entacher, a dit l’entraîneur du clan torontois, Mike Babcock. Moins ils sont impliqués, moins ils ont d’espace pour manoeuvrer, le mieux ce sera pour nous.»

Jeudi, les Bruins devont s’ajuster à la vitesse démontrée par les Leafs dans le troisième match, après deux mauvaises sorties au TD Garden.

«Nous allons apporter quelques changements, a dit le défenseur Zdeno Chara. Il faut élever notre niveau de jeu.»