TORONTO — Les Blue Jays de Toronto ont réinséré le frappeur désigné Kendrys Morales, dont le nom était inscrit sur la liste des blessés pour 10 jours, à leur formation et ont rappelé l’Espoir à l’avant-champ Lourdes Gurriel fils de leur club-école AA, vendredi.

Afin de leur faire de la place au sein de la formation, les Jays ont cédé le releveur gaucher Tim Mayza et l’avant-champ Gift Ngoepe à leur club-école AAA de Buffalo.

Ces transactions signifient que Teoscar Hernandez, récemment rappelé, demeurera avec l’équipe pour l’instant. Avant le match de vendredi, à New York, le voltigeur a maintenu des moyennes de ,375/,400/,708 avec six points produits en 24 présences au bâton.

Morales frappe pour ,227/,280/,364 cette saison, avec un circuit et six points produits en huit rencontres. Il a frappé pour ,250/,308/,445 avec 28 circuits et 85 points produits en 2017.

Mayza a lancé une manche au cours de laquelle il a blanchi l’adversaire cette saison, tandis que Ngoepe a récolté un coup sûr en 18 présences.

Gurriel a quant à lui maintenu une moyenne de ,347/,382/,510 avec un circuit, un triple et trois doubles, produisant 11 points en 12 matchs avec les Fisher Cats du New Hampshire.