MONACO — Rafael Nadal a établi un record avc un 31e titre en série Masters, dimanche, battant Kei Nishikori 6-3 et 6-2 pour s’imposer à Monte Carlo.

Il devance ainsi le Serbe Novak Djokovic, couronné lors de 30 compétitions du genre.

Nadal devient aussi le premier joueur de l’ère moderne qui a remporté le même tournoi 11 fois. Ça ne lui a pris que 13 ans.

Nadal règne à Monaco depuis 2005 à l’exception de trois ans de suite, à compter de 2013.

L’Espagnol de 31 ans a maintenant soulevé 76 trophées.

Le Japonais Nishikori était en quête d’un premier titre en séries Masters.

Au premier set, Nishikori a pris les devants 2-1 avec un bris mais Nadal a remporté les quatre jeux suivants, contre la 36e raquette au monde.

La deuxième manche n’a duré que 37 minutes, Nadal y remportant cinq jeux de suite. Il a converti sa première balle de match avec un revers du tonnerre, portant son dossier en 2018 à 11-1.

Nishikori a un rendement de 2-10 contre Nadal. Il en est encore à reprendre la forme, lui qui était absent à New York l’an dernier et à Melbourne cette année, à cause d’une blessure au poignet.

«J’ai connu une excellente semaine, a t-il dit. J’ai été à l’écart pendant une longue période.»

Numéro 1 de l’ATP, Nadal n’a échappé que 21 jeux en cinq matches, en principauté. Il n’a pas perdu de set à ses sept dernières rencontres.

Le tournoi se déroulait sur terre battue, où Nadal a une fiche de 396-35. À l’horizon: le tournoi de Barcelone, où il a triomphé 10 fois.