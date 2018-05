DÉTROIT — JaCoby Jones a frappé un circuit et un double et les Tigers de Detroit sont venus de l’arrière contre Andrew Miller lors d’une poussée de cinq points en septième manche pour finalement l’emporter 9-8 face aux Indians de Cleveland, mardi.

Les Indians ont mené 4-0 et 8-4 avant de voir les Tigers montrer les dents. Miller (1-2) a permis à quatre coureurs de croiser le marbre, dont deux dont il était responsable. Il a affronté six frappeurs en a retiré un seul, accordant deux doubles et trois buts sur balles.

La victoire est allée au dossier de Louis Coleman (1-0), tandis que Shane Greene, qui a lancé lors d’une quatrième journée d’affilée, a oeuvré en neuvième et a inscrit un neuvième sauvetage. Nicholas Castellanos a frappé un circuit pour les Tigers.

Cardinals 1 Twins 4

Bobby Wilson a cogné un premier circuit en plus d’un an, Jose Berrios a bien fait au monticule et les Twins du Minnesota ont défait les Cardinals de St. Louis 4-1.

Wilson, un vétéran receveur qui a porté les couleurs de six équipes différentes en neuf saisons dans les Ligues majeures, a claqué une balle glissante du releveur Luke Gregerson dans les gradins au champ gauche pour un circuit de deux points en septième manche. Il s’agissait pour Wilson d’un premier circuit dans les grandes ligues depuis le 21 septembre 2016, avec les Rays de Tampa Bay.

Berrios (4-4) a accordé un point et deux coups sûrs et a quitté le match après avoir atteint Kolten Wong avec un retrait en huitième manche. Berrios a retiré 10 frappeurs. Il avait encaissé la défaite lors de trois de ses quatre départs précédents, accordant 18 points en 18 manches et un tiers.

Fernando Rodney a été parfait en neuvième et a inscrit un huitième sauvetage en 11 occasions.

La défaite est allée au dossier de Brett Cecil (0-1).

Rays 6 Royals 5

Joey Wendle a cogné un simple d’un point après deux retraits en neuvième manche et les Rays de Tampa Bay ont défait les Royals de Kansas City 6-5.

Johnny Field et Jesus Sucre ont amorcé la neuvième manche avec des simples contre Kelvin Herrera (1-1). Ce dernier a retiré les deux frappeurs suivants, avant de voir Wendle cogner la balle en lieu sûr au champ gauche.

Jonny Venters (1-0) a provoqué deux retraits et a inscrit une première victoire depuis le 27 septembre 2012 avec les Braves d’Altanta. Le gaucher a effectué un retour dans les Ligues majeures cette saison après avoir subi quatre opérations majeures au coude depuis 2012, dont trois fois l’opération Tommy John.

Alex Colome a été parfait en neuvième et a récolté un huitième sauvetage.

Les Royals ont encaissé un quatrième revers d’affilée et ont perdu six de leurs sept derniers matchs.

Phillies-Orioles (remis)

Le duel interligue prévu entre les Orioles de Baltimore et les Phillies de Philadelphie a été remis en raison de la pluie.

Anticipant un orage dans la prochaine heure, les préposés à l’entretien du stade ont étendu la toile sur l’avant-champ après l’hymne national et quelques minutes avant le début prévu de la rencontre à 19 h 05.

Puisque la pluie n’a jamais cessé, le match a été remis après un délai de plus de trois heures.

La rencontre sera disputée le 12 juillet.