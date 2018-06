ROSTOV-SUR-LE-DON, Russie — En marquant un seul but, Luis Suarez a réglé le destin de quatre pays à la Coupe du monde de soccer en Russie.

Le controversé attaquant a confirmé l’accession de l’Uruguay et du pays hôte au prochain tour de la Coupe du monde de soccer en Russie, tout en éliminant du même coup l’Arabie saoudite et l’Égypte.

Suarez a célébré son 100e match sur la scène internationale avec l’Uruguay en marquant après avoir habilement redirigé un corner de Carlos Sanchez à la 23e minute, procurant une victoire de 1-0 aux Sud-Américains contre les Saoudiens mercredi.

«Nous sommes excessivement fiers, car nous avons atteint les huitièmes de finale dans une troisième Coupe du monde consécutive. C’est un moment merveilleux, et nous voulons absolument le savourer, a évoqué Suarez. Nous n’avons pas encore trouvé notre erre d’aller, donc il faudra apporter certains ajustements.»

L’Uruguay et la Russie ont amassé six points chacun lors de leurs deux premiers matchs de la phase préliminaire, assurant leur participation aux huitièmes de finale. Ils s’affronteront lundi à Samara, avec à l’enjeu le premier rang du groupe A.

Il s’agissait du 52e filet de l’attaquant étoile du FC Barcelone pour son pays, qui a remporté la Coupe du monde à deux reprises.

En plus d’avoir noirci la feuille de pointage, Suarez a mené les siens en offrant un effort soutenu. Il s’est souvent replié en défensive et n’a pas hésité à lancer la contre-attaque.

«Je ne veux pas ressortir de vieux clichés, mais Suarez est un joueur essentiel pour nous. Et il a un talent inné pour marquer des buts, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Uruguay Oscar Tabarez. Il subit une pression énorme, mais il ne s’en fait pas. Il la gère bien.»

Tabarez, qui est âgé de 71 ans, est le plus vieil entraîneur-chef du tournoi. Il a aussi mené son pays au carré d’as de la Coupe du monde de 2010.

«Nous voudrions marquer plus de buts, mais il y a des éléments positifs: pas de carton jaune, pas de blessure, a souligné Tabarez. Nous attendons de connaître notre adversaire (au prochain tour). Ça n’existe plus, les matchs de 10-0 à la Coupe du monde. Toutes les équipes ici sont bonnes, et nous les respectons toutes. C’est une règle d’or.»