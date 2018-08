WASHINGTON — Phillip Ervin a frappé un circuit de trois points, Brandon Dixon a ajouté une longue balle en solo et les Reds de Cincinnati ont mis fin à une séquence de trois défaites grâce à une victoire de 7-1 contre les Nationals de Washington dans le premier match d’un programme double.

Le deuxième duel sera présenté en soirée.

Les Reds ont récolté six points — dont cinq mérités — et dix coups sûrs contre le partant Gio Gonzalez (6-8), qui n’a lancé que pendant trois manches et deux tiers.

Dixon a ajouté un point produit sur un roulant et Ervin a fait marquer un autre point à l’aide d’un ballon sacrifice. Jose Peraza a contribué à l’attaque des vainqueurs avec trois coups sûrs.

Ryan Zimmerman a fait marquer le seul point des Nationals, qui avaient gagné leurs trois derniers matchs.

Anthony DeSclafani (5-3) a été crédité de la victoire après avoir accordé un point et six coups sûrs en sept manches.

Le programme double est devenu nécessaire parce que la rencontre prévue vendredi a été annulée à cause du mauvais temps.