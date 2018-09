DÉTROIT — Kohl Stewart a gardé le cap durant six manches, Eddie Rosario a cogné un circuit avant de quitter la rencontre en raison d’une blessure et les Twins du Minnesota ont défait les Tigers de Detroit 6-1, lundi soir.

Gabriel Moya s’est chargé du monticule durant la première manche du côté des Twins, avant que Stewart (2-1) s’amène au monticule pour y oeuvrer jusqu’en septième manche. Il a alloué un point non mérité, trois coups sûrs et trois buts sur balles, en plus de retirer cinq frappeurs sur des prises.

Rosario a frappé un circuit en solo en première manche, son 24e de la saison. Il a quitté la rencontre en quatrième manche, après avoir aggravé sa blessure aux quadriceps de la jambe droite.

Jorge Polanco a ajouté une longue balle d’un point en neuvième.

Jordan Zimmermann (7-8) a pour sa part accordé cinq points en trois manches et deux tiers. Il a flanché en quatrième manche, lorsque les Twins ont inscrit quatre points.

Nicholas Castellanos a placé trois balles en lieu sûr pour les Tigers.

Rays 3 Rangers 0

Tyler Glasnow a alloué deux simples en sixième manche pour récolter sa première victoire dans l’uniforme des Rays et la formation de Tampa Bay a vaincu les Rangers du Texas 3-0.

Ji-Man Choi a claqué son 10e circuit de la saison, une claque en solo, et a produit deux points pour permettre aux Rays de porter leur fiche à 21-5 depuis le 19 août. Il s’agit de la meilleure séquence du circuit depuis.

Adam Kolarek, Jose Alvarado et Sergio Romo n’ont accordé aucun point en relève pour aider les Rays à blanchir les Rangers.

Âgé de 25 ans, Glasnow (2-6), qui a été acquis des Pirates de Pittsburgh, a retiré six frappeurs sur des prises et a concédé deux buts sur balles.

Adrian Sampson (0-2) a pour sa part encaissé un deuxième revers d’affilée après avoir accordé six coups sûrs et deux points en cinq manches et deux tiers.