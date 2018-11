CARLSBAD, Calif. — Les propriétaires des équipes du Baseball majeur prévoient voter sur la prolongation du contrat du commissaire Rob Manfred, un nouveau contrat de télévision avec Fox et une entente avec le service de diffusion en continu DAZN lors de rencontres la semaine prochaine à Atlanta, selon une personne au courant du dossier.

La personne a parlé à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat, jeudi, puisque le Baseball majeur n’a pas dévoilé son ordre du jour pour les réunions du 14 et 15 novembre.

Manfred a été élu commissaire en août 2014 pour succéder à Bud Selig et a commencé un mandat de cinq ans en janvier 2015. La personne a ajouté que le nouveau mandat de Mandred serait probablement de cinq ans.

Fox et Turner Broadcasting écoulent présentement un contrat de huit ans qui arrivera à échéance à la fin de la saison 2021. Fox détient les droits exclusifs de la Série mondiale et du match des étoiles et partagent les séries de championnat avec Turner et les séries de sections avec Turner et le MLB Network.

DAZN, qui a été lancé cette année, négocie une entente de 300 millions $ sur trois ans avec le Baseball majeur, a indiqué la personne, dans le but de présenter des segments des rencontres. L’ancien président d’ESPN, John Skipper, est le président de la société mère de DAZN.