Il faut encore attendre 10 jours avant de changer ses pneus d’hiver

CAA-Québec recommande d’attendre la mi-avril, soit encore une dizaine de jours, avant de changer ses pneus d’hiver. L’association appelle à la prudence.

Depuis le 16 mars, il n’est plus obligatoire de rouler avec des pneus d’hiver. Rien n’empêche non plus de les enlever après cette date. «Il faut rouler plusieurs centaines de kilomètres avant que la conduite avec ces pneus devienne dangereuse sur une route sèche», rappelle le conseiller en communications de CAA-Québec à Montréal, David Marcille.

Il faut aussi surveiller la température. Il est conseillé de changer ses pneus d’hiver seulement quand la température est stable, autour de 7 °C ou plus. Ce début de mois d’avril est propice à une météo en dents de scie. La glace noire reste encore présente sur de nombreuses routes à Montréal.

Pas de danger à prendre son temps

Cet hiver est l’un des plus doux jamais relevés à Montréal. Des Montréalais ont déjà retiré leurs pneus d’hiver malgré les recommandations d’attendre le 15 avril. «CAA-Québec n’a pas de données à ce sujet, mais oui: c’est certain que de nombreuses personnes ont commencé à les retirer. Il faut rappeler qu’il n’y a pas de danger à ne pas se dépêcher», signale David Marcille.

Dans une dizaine de jours, vos pneus d’hiver pourront être enlevés à Montréal, mais attention à vos déplacements dans la province ou dans d’autres régions. La météo peut évoluer au cours de votre trajet. Comme chaque année, le printemps arrive plus tard dans les coins plus au nord.

Même si les pneus d’hiver ne sont plus obligatoires depuis la mi-mars, gardez en tête que les précipitations de neige sont fréquentes durant le mois d’avril. — Transports Québec (@Transports_Qc) April 3, 2023

Contacté par Métro, Transports Québec n’a pas suggéré une date en particulier pour le retrait des pneus d’hiver. Le porte-parole du Ministère, Louis-André Bertrand, rappelle toutefois l’obligation légale de conserver ces pneus jusqu’au 15 mars. Il souligne également qu’«il appartient aux propriétaires de véhicule de procéder à l’installation et au retrait de leurs pneus d’hiver au moment approprié, tout en respectant la période d’obligation».

Vous pouvez donc prendre rendez-vous chez votre garagiste ou encore les changer vous-même dans une dizaine de jours. Pour rappel, il est important de vérifier au moins une fois par mois la pression de ses pneus, ainsi que de les permuter régulièrement.