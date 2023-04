Les 10 meilleurs projets de condos locatifs selon Montreal Guide Condo

Vous cherchez à vous louer un condo neuf? On a un petit quelque chose pour vous aider. Montreal Guide Condo vient de dévoiler son palmarès 2023 des meilleurs projets de condos locatifs.

Le palmarès de ce répertoire immobilier, qui couvre l’ensemble du marché québécois de l’habitation neuve, est basé sur un système de note d’appréciation, d’un à cinq, données par les utilisateurs de la plateforme. Pour vous donner une idée, le répertoire immobilier regroupe plus de 1 400 projets immobiliers neufs et cumule 100 000 visites mensuelles.

Sans plus tarder, voici le palmarès!

1. Città Montréal

Les aires communes « modernes et chaleureuses » comme le chalet urbain, la terrasse sur le toit « avec vue imprenable sur la ville », la salle d’entraînement tout équipée, les stationnements pour vélos et voitures communautaires de ce projet situé à Saint-Léonard ont su charmer les personnes votantes. En location à partir de 1 100$ par mois.

Gracieuseté, Città Montréal

Voir le projet immobilier Città Montréal

2. Vida LaSalle

Gracieuseté, Vida LaSalle

À LaSalle, ce projet propose deux types d’habitation: des maisons de ville en vente et des condos locatifs. Parfait pour un mode de vie axé sur la famille et la communauté, l’endroit est entouré d’arbres et de nature. Alentour la tranquillité règne et les possibilités d’activités en plein air abondent. Les condos sont en location à partir de 1 495$ par mois.

Voir le projet immobilier Vida LaSalle

3. Myriade

Gracieuseté, Myriade

Myriade est situé en plein cœur du Quartier des spectacles à Montréal, à proximité de nombreuses attractions, facilement accessible en transport en commun. Les résidents de ce projet sur 20 étages bénéficient d’un accès à une piscine, une salle d’entraînement et un stationnement intérieur. En location à partir de 1 350$ par mois.

Voir le projet immobilier Myriade

4. Équinoxe Marc Chagall

Gracieuseté, Équinoxe Marc Chagall

Pour ceux et celles qui aiment le luxe, Équinoxe Marc Chagall à Côte-Saint-Luc est un projet de condos locatifs haut de gamme. En plus d’un concept hôtel boutique, le projet offre une piscine intérieure, une terrasse, un espace BBQ, un centre d’affaires, une salle de conférence, un espace cellier et un espace lounge VIP avec billard. En location à partir de 1 520$ par mois.

Voir le projet immobilier Équinoxe Marc Chagall

5. Allure sur le Golf

Gracieuseté, Allure sur le Golf

Pour les golfeurs, Allure sur le Golf est situé à Laval-Ouest, à deux pas de la rivière des Mille-Îles et de trois terrains de golf. Il offre de spacieuses unités ainsi qu’une piscine intérieure, une terrasse avec barbecue, un gym, des espaces verts et une salle communautaire. En location à partir de 1 260$ par mois.

Voir le projet immobilier Allure sur le golf

6. Voltige

Gracieuseté, Voltige

Voltige est situé au cœur d’Ahuntsic-Cartierville, un quartier apprécié pour son dynamisme et la grande place qu’y occupe la nature. On retrouve autour un éventail de commerces et de services. Le transport en commun et l’accès aux axes routiers sont tout près. En location à partir de 1 340$ par mois.

Voir le projet immobilier Voltige

7. Le Neuf Cents

Gracieuseté, Neuf Cents

Le Neuf Cents est situé au centre-ville de Montréal au cœur de son action trépidante. Parfait pour les personnes qui travaillent en ville ou qui sont adeptes de festivals. En location à partir de 1 475$ par mois.

Voir le projet immobilier Neuf Cents

8. NüBerri Appartements

Gracieuseté, NüBerri

Le NüBerri est aussi situé dans le feu de l’action montréalaise à quelques minutes du centre-ville de Montréal. Les unités d’une à deux chambres sont bien équipées, incluant: électroménagers en acier inoxydable, laveuse et sécheuse, cuisine moderne avec comptoir de quartz, plafond en béton, climatisation, luminaires, habillage des fenêtres, électricité, chauffage et eau chaude. En location à partir de 1 380$ par mois.

Voir le projet immobilier NüBerri

9. B&C

Gracieuseté, B&C

Appartements B&C se trouve à seulement quelques pas de la station de métro Saint-Laurent et du Quartier des spectacles. Il dispose d’une variété d’équipements haut de gamme, y compris un salon commun, une terrasse sur le toit, une salle de gym, et des stationnements intérieurs disponibles. En location à partir de 1 400$ par mois.

Voir le projet immobilier B&C

10. Gest sur Gouin

Gracieuseté, Gest sur Gouin

Gest sur Gouin est un véritable nid de quiétude situé à Montréal-Nord, sur les berges de la rivière des Prairies. Son emplacement permet l’accès à des sentiers piétonniers en bordure de la rivière et à des kilomètres de pistes cyclables. La terrasse sur le toit avec barbecue offre une vue imprenable sur la rivière des Prairies, le Stade olympique et le parc du Mont-Royal.

Voir le projet immobilier Gest sur Gouin