Décoration : quelles sont les tendances du moment?

Le printemps est arrivé et vous avez soudainement envie d’un vent de fraicheur dans votre demeure? Métro a jasé déco avec la designer d’intérieur Stéphanie Delisle pour connaître les tendances du moment, et attention, ça crée des besoins!

Pop de couleur, ambiance chaleureuse, coins arrondis et textures font fureur en ce moment. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, comment déterminer qu’un style devienne tendance? Selon Stéphanie on peut parler de tendance quand un style ou une esthétique est apprécié par plusieurs et qu’il se démocratise Mais pour qu’un choix soit durable, «l’ergonomie doit cohabiter avec l’esthétique», souligne la designer.

Voici donc quelques tendances qui se démarquent :

Des ambiances chaleureuses

Loin du blanc sur blanc et du millennial gray la mode est aux intérieurs plus colorés. «On a une petite tendance à délaisser les blancs francs et à aller vers quelque chose de plus chaleureux. Ça va du beige au terracotta, au vert», illustre la designer. Oser ce look permet non seulement de personnaliser un espace, mais aussi de créer un lieu ressourçant et reposant.

Gracieuseté de Pinterest Gracieuseté de Fridlaa / Pinterest

On n’hésite pas non plus à intégrer au décor de grandes plantes pour apporter une touche de fraicheur. Également, on adopte volontiers des luminaires tape-à-l’œil qui décorent la pièce en plus de l’illuminer. La pro conseille notamment ceux de la marque locale Luminaires Authentik.

L’Art déco fait son retour

Art déco quoi? Ce style glamour, qui embrasse l’art sous toutes ses formes et le mélange de texture, revient parmi nous, une centaine d’années après son apparition. Cela donne du cachet à une pièce, tout en permettant un peu de folies. Si vous n’êtes pas prêt.e à adopter ce style au complet, vous pouvez tout de même oser les meubles décorés de courbes et d’arches ou opter pour des cadres de portes et de fenêtre arrondis.

«C’est très doux et ça se prête à tous les goûts, que ce soit une nouvelle construction ou une maison qui a déjà du cachet», mentionne Stéphanie Delisle. Également, il ne faut pas hésiter à fouiller pour trouver des pièces seconde-main dans le but de meubler une pièce de manière singulière.

Gracieuseté de ArtStation / Pinterest Gracieuseté de Audenza / Pinterest

Quand peinture rime avec texture

Rien de telle qu’une peinture à la chaux pour donner du cachet et de la texture à un mur triste. Dérivée du calcaire, la chaux apporte un fini mat et légèrement en relief qui peut aussi créer l’illusion d’effet béton à peu de coût. En plus, la technique est plus accessible que jamais puisque les ingrédients de sa recette – la peinture et le composé – sont désormais au même endroit en magasin pour en faciliter l’application.

Gracieuseté de YinjiSpace / Pinterest Gracieuseté de TIDBITS / Pinterest

Le terrazzo n’a pas dit son dernier mot

Le terrazzo, ce combiné de pierre et de ciment, «est là pour rester» selon Stéphanie Delisle. De plus en plus populaire dans les demeures, il a de quoi attirer l’œil dans une pièce. Que ce soit pour revêtir le plancher, des surfaces ou encore des murs, il peut s’adapter aux styles plus colorés ou plus sobres.

Gracieuseté de arborescence sud ouest / Pinterest Gracieuseté de Ann Cox Design / Pinterest

3 idées pour habiller une pièce à peu de frais :

Faire le revêtement de ses murs ou de certains meubles avec des lattes de bois, ce qui amène texture et point d’accent à un espace, à petit coût. Vous pouvez les peinturer, ou non, dépendamment du style recherché.

Gracieuseté de IDEA DESIGN / Pinterest

Vêtir ses fenêtres de grands rideaux ou de grandes voiles qui couvrent le haut de la fenêtre jusqu’au plancher :«Ça habille vraiment les espaces et les murs», résume la designer.

Gracieuseté de Adream Home Decor / Pinterest

Fabriquer une bibliothèque murale qui deviendra la pièce maîtresse d’un espace, à coût peu dispendieux. On peut «la remplir de nos plus beaux objets» pour meubler le tout. Encore une fois, libre à vous d’y ajouter une touche de couleur.

Gracieuseté de Beni Rugs / Pinterest