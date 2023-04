Les ventes de propriétés repartent à la hausse à Montréal

De plus en plus de propriétés immobilières se sont vendues au mois de mars dans la région du Grand Montréal, d’après une compilation de données effectuée par Royal LePage.

Ces chiffres indiquent que la vente de biens immobiliers a explosé dans le Grand Montréal, depuis le début de l’année 2023. En février, il y a eu 3334 ventes conclues dans la région métropolitaine, une hausse de 52% par rapport à janvier. En mars, l’augmentation des transactions a été de 32% par rapport à février.

La hausse des ventes immobilières observée à Montréal n’est pas aussi importante que celle constatée dans le Grand Toronto. La croissance globale des transactions immobilières au pays s’expliquerait par la stabilisation du taux d’intérêt directeur de la Banque centrale du Canada. Avec l’arrêt de l’augmentation de ce taux, les acheteurs seraient en train de revenir sur le marché.

Pour Royal LePage, l’économie canadienne du logement «renoue avec la croissance». À l’échelle canadienne, le prix moyen des maisons unifamiliales a baissé de 10,7% et celui des condos a reculé de 6,7%, par rapport à la même période l’an dernier.

La situation a pu être compliquée depuis 2020, d’abord avec les confinements puis par la suite avec une forte inflation dans le domaine de l’immobilier, l’entreprise évoquant une «croissance agressive des prix».

Le Grand Montréal connaît une des plus fortes croissances des nouvelles inscriptions de propriétés à vendre. Il y avait, en mars 2023, 56% plus de nouvelles propriétés mises en vente, par rapport à janvier 2023. Les régions de Toronto et Vancouver ont, elles, moins de nouvelles propriétés à vendre.

Royal LePage note cependant que la situation n’est pas encore tout à fait revenue à la normale, alors qu’elle constate une «pénurie chronique» de logements au Canada.

La baisse des prix ne fait pas pour autant baisser la valeur des propriétés montréalaises, dont l’agrégat – soit la valeur médiane – a augmenté de 1,3% au premier trimestre de 2023, par rapport à la même période en 2022. La valeur des habitations montréalaises augmente donc moins vite qu’au pays, où la valeur moyenne de l’immobilier est en hausse de 2,8%. Royal LePage prévoit que la hausse de la valeur des biens va se poursuivre cette année.