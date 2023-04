Cette maison au style éclectique est à vendre pour 6 488 888$ 

Vous aimez le luxe, le marbre, les boiseries, les moulures, les papiers peints d’époque, les vitraux, les chevaliers en armure, les mosaïques et les pyramides d’Égypte? Cette maison de ville au cachet unique pourrait bien être votre perle rare!

Située sur la rue Sherbrooke, au pied du mont Royal et tout proche du centre-ville, cette maison en copropriété au style aussi cossu que surprenant est en effet à vendre.

Parmi ses 27 pièces réparties sur quatre étages, on trouve une vaste cuisine d’un blanc immaculé, un salon, une salle à manger au look médiéval, une salle d’exercice, une salle de jeux avec sa table de billard massive, une grande cave à vin, une salle de cinéma, six chambres et pas moins de sept salles de bain pour une surface totale de 6000 pieds carrés.

La propriété est également vendue avec cinq places de stationnement et un locker privé. Elle fait partie du syndicat des copropriétaires de condominium Beauxarts, ce qui donne accès à un service de valet, à un système de sécurité ainsi qu’à une piscine commune chauffée.

Gracieuseté, Groupe Immobilier Londono

Tout le confort, donc! Mais pour s’y sentir bien, il faudra surtout aimer une grande variété de styles, puisqu’on y trouve autant du marbre blanc, des moulures rococo et des boiseries qu’un escalier à l’allure futuriste (il y a aussi un ascenseur) ou des carrelages et des parquets modernes.

La pièce la plus originale, la salle de cinéma, est quant à elle entièrement décorée dans un style inspiré de l’Égypte antique, avec ses murs couverts de hiéroglyphes.

Prix demandé: 6 488 888$

Cette propriété est présentée par Alain Chikani pour le Groupe Immobilier Londono.