Le logement moyen dans votre quartier ressemble à ceci

D’un arrondissement à l’autre, le coût moyen pour un appartement en location varie. Alors, à quoi ressemble un logement au loyer moyen à louer dans chaque coin de la Ville? Métro a épluché les annonces pour vous en donner un aperçu!

Ahuntsic-Cartierville

Loyer moyen estimé: 1273 $*

Ce qu’on trouve pour ce prix: Plusieurs 3 ½ sont à louer pour un loyer se situant entre 1200 $ et 1300 $ dans cet arrondissement. Pour 1300 $, on trouve par exemple un 3 ½ meublé situé tout près du métro Sauvé qui dispose de deux balcons, d’une cuisine rénovée avec une laveuse et une sécheuse. Voir l’annonce.

Anjou

Loyer moyen estimé: 1304 $

Ce qu’on trouve pour ce prix: Un petit 3 ½ situé près du centre d’achats Joseph Renaud. L’appartement est seulement équipé d’un frigo et d’une cuisinière, mais une laverie se trouve dans l’immeuble. Voir l’annonce.

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Loyer moyen estimé: 1488 $

Ce qu’on trouve pour ce prix: De nombreux 4 ½ sont disponibles pour un budget allant de 1450 $ à 1500 $ par mois. À quelques pas du métro Villa-Maria, on trouve notamment un 4 ½ avec deux chambres et un grand salon-salle à manger à louer pour 1492 $, électros inclus. Voir l’annonce.

LaSalle

Loyer moyen estimé: 1324 $

Ce qu’on trouve pour ce prix: Peu d’appartements sont présentement disponibles à ce prix, mais on trouve tout de même un 4 ½ plutôt spacieux avec deux chambres fermées, une cuisine équipée, un salon, une salle de bain et un balcon à l’avant et un autre à l’arrière. Voir l’annonce.

Le Plateau-Mont-Royal

Loyer moyen estimé: 1581 $

Ce qu’on trouve pour ce prix: Plusieurs 4 ½ sont à louer pour un prix autour du loyer moyen, notamment un joli (mais petit) 4 ½ rénové situé sur l’avenue Papineau. Il dispose de deux chambres fermées (dont une chambre double), d’un balcon et d’une laveuse-sécheuse. Voir l’annonce.

Le Sud-Ouest

Loyer moyen estimé: 1572 $

Ce qu’on trouve pour ce prix: Dans le Sud-Ouest, la plupart des logements avoisinant les 1570 $ par mois sont des 3 ½ ou des 4 1/2, comme ce charmant appartement de deux chambres situé dans Saint-Henri. Voir l’annonce.

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Loyer moyen estimé: 1316 $

Ce qu’on trouve pour ce prix: Si plus à l’est on trouve encore des 4 ½ à louer aux alentours de 1300 $ par mois, au cœur d’Hochelaga, ce sont plutôt des 3 ½ qui sont proposés à ce prix, notamment dans les constructions plus récentes. Par exemple, ce petit 3 ½ rénové est à louer pour exactement 1300 $. Voir l’annonce.

Montréal-Nord

Loyer moyen estimé: 1093 $

Ce qu’on trouve pour ce prix: Bien que plusieurs 3 ½ soient affichés à ce prix, il est encore possible de trouver des 4 ½ à 1100 $ dans cet arrondissement. Celui-ci est situé sur le boulevard Henri-Bourassa, au troisième étage d’un petit immeuble. Il dispose de deux chambres et de deux balcons. Voir l’annonce.

Outremont

Loyer moyen estimé: 1461 $

Ce qu’on trouve pour ce prix: Aucun appartement n’est présentement à louer pour un loyer oscillant autour de 1461 $ dans Outremont, mais à une rue ou deux de la frontière qui sépare cet arrondissement du Mile End, on trouve plusieurs logements disponibles pour 1450 $, la plupart étant des 3 ½. Par exemple, celui-ci offre un grand balcon, une cuisine spacieuse et le charme des moulures anciennes. Voir l’annonce.

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Loyer moyen estimé: 1185 $

Ce qu’on trouve pour ce prix: Bien que l’arrondissement soit excentré, pour un budget d’environ 1185 $ par mois, il est difficile d’y trouver un logement plus grand qu’un 3 ½. Neuf et plutôt spacieux, cet appartement ne compte en effet qu’une seule chambre, pour un loyer de 1200 $. Voir l’annonce.

Rosemont–La Petite-Patrie

Loyer moyen estimé: 1332 $

Ce qu’on trouve pour ce prix: La plupart des logements à ce prix sont des 3 ½. Pour trouver des appartements plus grands au même prix, il faut chercher du côté du Vieux-Rosemont, mais ils ne sont pas nombreux. Ce 3 ½ situé tout près du Cinéma Beaubien, refait à neuf et équipé de tous les électros, est un bon exemple de ce qui est présentement disponible à ce prix. Voir l’annonce.

Saint-Laurent

Loyer moyen estimé: 1516 $

Ce qu’on trouve pour ce prix: Les prix sont très variables dans cet arrondissement, mais plusieurs 3 ½ sont affichés à 1500 $, notamment dans des immeubles neufs, comme c’est le cas pour ce 3 ½ lumineux équipé d’une cuisine moderne ouverte sur une pièce à vivre et qui dispose d’une chambre. Voir l’annonce.

Saint-Léonard

Loyer moyen estimé: 1304 $

Ce qu’on trouve pour ce prix: Un 3 ½ en demi-sous-sol en train d’être rénové est disponible pour 1300 $ par mois, mais il est aussi possible de trouver des 4 ½ pour un loyer plus abordable. Voir l’annonce.

Verdun

Loyer moyen estimé: 1572 $

Ce qu’on trouve pour ce prix: Plusieurs appartements de deux chambres et plus sont affichés à 1600 $ dans Verdun, comme ce 5 ½ situé tout près du métro Verdun et de la promenade Wellington. Voir l’annonce.

Ville-Marie

Loyer moyen estimé: 1769 $

Ce qu’on trouve pour ce prix: Dans cet arrondissement où les loyers sont très élevés, un tel budget vous permettra au mieux de louer un 4 ½ meublé comme celui-ci. Situé au cœur du Quartier latin, il dispose de deux chambres, de tous les électros et d’une terrasse sur le toit. Voir l’annonce.

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Loyer moyen estimé: 1289 $

Ce qu’on trouve pour ce prix: Pour 1290 $ par mois, vous pourrez louer ce joli 3 ½ rénové situé sur la rue Saint-Hubert, près du métro Jarry. Le loyer inclut les électros, l’eau chaude, le chauffage, l’électricité et internet. Voir l’annonce.

*Pour estimer le loyer moyen de chaque arrondissement, Métro s’est basé sur les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et sur les projections du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ). Les données n’étaient pas disponibles pour les arrondissements de Pierrefonds-Roxboro, L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et Lachine.