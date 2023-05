Cette charmante shoebox est à vendre dans Rosemont

Située dans le Vieux Rosemont, entre la Promenade Masson et les Shops Angus, cette jolie shoebox entièrement rénovée est à vendre pour la somme de 749 000 $.

Avec leur architecture unique, les shoebox – ces petites maisons typiques à un seul étage et au toit plat – sont plutôt rares sur le marché de la vente. Datant de 1925, celle-ci a su conserver le charme de sa petite façade tout en se refaisant une beauté grâce à des rénovations complètes qui ont métamorphosé sont intérieur.

Au rez-de-chaussée, on trouve un bel espace de vie à aire ouverte comprenant une cuisine moderne, un salon et une salle à manger, espace auquel s’ajoutent la chambre principale et son grand walk-in, ainsi qu’une salle de bain avec une douche à l’italienne.

Gracieuseté, Proprio Direct

Si elle n’a pas de deuxième étage, la maison dispose tout de même d’un vaste sous-sol dans lequel se trouve une seconde chambre, une belle salle familiale, un atelier et un espace buanderie. Mais surtout, et c’est l’avantage de vivre au rez-de-chaussée, la shoebox donne accès à une cour arrière avec beau bout de jardin et un espace de stationnement.

Prix demandé: 749 900 $

Cette shoebox est présentée par Marie-Ève Grenon pour Proprio Direct.

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct

Gracieuseté, Proprio Direct