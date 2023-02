Ce château de conte de fée est à vendre à Montréal

Vous avez toujours rêvé de vivre la vie de château, mais vous ne quitteriez l’Île de Montréal pour rien au monde? Ça tombe bien, cet incroyable manoir est à vendre à Dorval! Et pour en devenir propriétaire, pas besoin d’un titre de noblesse, mais il faudra que vous ayez les poches pleines.

Contrairement à ce qu’on pourrait croire (ou presque) ce château situé au bord de l’eau sur un terrain de 33 862 pieds carrés à Dorval ne date pas de la Renaissance, mais bien de la fin des années 1990. Quoi qu’il en soit, son architecture imaginée par l’architecte canadien Karl Fisher et ses façades en pierre calcaire qui rappellent les châteaux des rois de France sont impressionnants.

Gracieuseté, RE/MAX

En plus d’arborer des tourelles – dont la plus haute fait 50 pieds – et des toits en tuiles d’ardoise et de cuivre, la demeure est bordée de colonnes de pierre de style antique, d’une vaste terrasse et d’une piscine creusée chauffée.

À l’intérieur, on retrouve pas moins d’une vingtaine de chambres, deux cuisines aménagées, un bureau, plusieurs salons habillés de cheminées ainsi que plusieurs salles de bain réparties sur les différents étages. Tandis que l’escalier en colimaçon qui mène vers les chambres à coucher donne l’impression d’être dans un donjon médiéval, le sous-sol et ses plafond voûtés en pierre ressemblent à une crypte. On y trouve d’ailleurs une cave et une salle de dégustation mais aussi un espace bar et une salle de billard.

Enfin si vous vous demandiez où stationner votre calèche ou vos voitures de luxe, vous serez rassuré.e en découvrant l’immense garage que compte aussi le château.

Prix demandé: 19 500 000 $

La maison représenté par Joseph Montanaro pour RE/MAX.