Katherine Levac vend son beau duplex dans Pointe-Saint-Charles

Photo: Gracieuseté, Page Facebook de Katherine Levac et Remax

L’humoriste et animatrice Katherine Levac a mis en vente sa maison à étages, située dans le quartier Pointe-Saint-Charles, pour près de 1 200 000$.

Construite en 1894, la chaleureuse demeure se démarque par ses planchers en pin, ses hauts plafonds, ses grandes fenêtres qui font entrer la lumière et ses murs en briques d’époque. Pour ajouter à l’ambiance conviviale, on y retrouve même un poêle à gaz au salon.

Située près de parcs et d’écoles, le duplex aux tons neutres de 2 157,09 pi² comporte 11 pièces, dont cinq chambres, une salle à manger confortable et un grand salon. La cuisine spacieuse, les fenêtres, les salles de bains, la salle d’eau et la toiture ont toutes été rénovées récemment.

La maison dispose également d’un vaste sous-sol qui n’est pas aménagé et d’une belle cour arrière avec terrasse. L’achat inclut aussi les électroménagers de la cuisine ainsi que le BBQ au gaz.

Rappelons que la comédienne de Complètement Lycée y avait fait le nid de ses deux petits jumeaux, avec sa conjointe, la réalisatrice Chloé Robichaud.

Prix demandé: 1 119 000$ La maison est mise en vente par Claudine Nourcy de RE/MAX.