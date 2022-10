Une maison à redécorer pour 10 petits millions

Vous cherchez une belle maison assez grande pour abriter vos quatre voitures, vos trois chiens et vos six enfants? Ça tombe bien, on l’a trouvée! Cette maison est tellement immense qu’on s’y perd rien qu’en regardant les photos. Par contre, on préfère vous prévenir, vous risquez d’avoir besoin d’un architecte d’intérieur.

Situé juste en face du parc Murray Hill, dans Westmount (obviously), ce manoir compte pas moins de sept chambres à coucher, une jolie piscine creusée, une salle de sport, un enclos pour vos chiens, un trampoline et une salle de réception pour inviter au moins une centaine de vos amis les plus proches. Eh oui, on ne manque pas de place sur un terrain de 10 624 pieds carrés!

Mais, si la maison en belle brique rouge date de la fin des années 1920, sa déco aussi date… sauf qu’on ne saurait pas trop dire de quelle époque exactement.

On y trouve notamment des tapis, des têtes de lit, des couvre-chaises et des rideaux à fleurs, des nuages sur fond bleu au plafond de l’une des salles de bain et tout un assortiment de meubles et de papiers peints baroques.

Gracieuseté, Sotheby’s International Realty

Et comme toutes les vieilles demeures, celle-ci renferme bien sûr quelques mystères et curiosités: un escalier en marbre pour se rendre jusqu’au bain, une collection de maquettes d’avion toutes suspendues sur le même carré de plafond, ou encore la pièce aux huit radiateurs dans le sous-sol.

Crédits photos: Gracieuseté, Sotheby’s International Realty

Enfin, rien qu’un bon architecte d’intérieur ne saurait corriger! Vous n’êtes pas à un ou deux millions de rénos près.

Prix demandé: 10 750 000 $

Toutes les photos du 5, avenue Murray, Westmount, représenté par Lisa Kaufman, sont sur le site de Sotheby’s International Realty.

