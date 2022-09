La «Roller Coaster House» est à vendre pour 4,25 M$

Les années 70, c’est de la musique disco, des looks funky colorés et aussi un certain nombre de maisons à l’architecture extravagante dont fait partie celle qu’on surnomme à Montréal la «Roller Coaster House».

Reconnaissable entre mille, cette villa construite en 1976 se situe en plein cœur du quartier résidentiel de Hampstead, à Montréal, où les maisons luxueuses ne manquent pas. Comme son surnom le laisse deviner, ce qui la distingue des autres, c’est ant tout son architecture aux courbes pour le moins originales qui semblent directement inspirées des montagnes russes.

À l’intérieur, les multiples paliers, les plafonds hauts, les murs arrondis et les immenses baies vitrées donnent à la maison un air complètement unique qui nous transporte quelques décennies en arrière.

Crédits photos: Resolution Immobilier

Outre la cuisine, les classiques salon, cuisine, salle à manger à l’étage principal, on trouve parmi les 14 pièces que compte la villa, pas moins de six chambres, cinq salles de bain, une salle d’eau, une salle de sport et deux garages.

Mais, la «pièce» la plus incroyable est sans aucun doute celle qui contient la piscine intérieure creusée et chauffée. Similaire à une immense véranda, elle est notamment agrémentée d’un bar arrondi unique en son genre, d’un lustre suspendu et elle donne directement sur le jardin.

Prix demandé: 4 250 000$

Toutes les photos du 10 place Fallbrook, Hampstead, représenté par Ann Malka et Tevin Crooks sont sur le site de Profusion Immobilier.

