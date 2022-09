Ce penthouse de luxe est à vendre dans le Vieux-Montréal

Le charme historique, un espace de vie spacieux et (surtout!) une terrasse de toit avec vue sur le vieux port et le centre-ville: c’est ce que ce penthouse luxueux du Vieux-Montréal a à offrir.

Situé en plein cœur du quartier historique du Vieux-Montréal, sur la rue Saint-Paul, ce magnifique loft de 2400 pieds carrés a de quoi faire tourner les têtes. Ses poutres apparentes, son plafond de 11 pieds de haut, ses murs en briques, ses moulures et boiseries rappellent les origines du bâtiment construit en 1861, tandis que des finitions modernes en font un condo de luxe confortable et idéal pour recevoir.

L’immense pièce à vivre, très lumineuse grâce à quatre grandes fenêtres et un puits de lumière, est assez grande pour inclure un bar, plusieurs canapés, une table de billard, un piano à queue et une vaste cuisine avec un îlot central de 16 pieds de long.

Crédits photos: Gracieuseté, RE/MAX

La cuisine d’ailleurs devrait plaire aux amateurs de bon vin et de bière puisqu’on y trouve une cave à vin et un robinet de bière en fût. De plus, un système de son est intégré directement dans le plafond, de quoi rendre l’apéro encore plus festif.

En plus de la pièce principale, l’appartement compte deux chambres confortables avec chacune leur salle de bain. Mais c’est surtout en haut de l’escalier en colimaçon qui trône dans le salon que ça passe. En l’empruntant, on arrive en effet sur la terrasse qui offre une vue imprenable, sur le vieux port et le Saint-Laurent d’un côté, et sur les tours du centre-ville de l’autre.

Crédits photos: Gracieuseté, RE/MAX

Prix demandé: 3 800 000 $

Toutes les photos du 367 rue Saint-Paul ouest, app. 5, représenté par Emmanuel Samedy, sont sur le site de RE/MAX.