5 conseils pour décorer son balcon sans se ruiner 

Vous avez envie d’embellir votre espace extérieur sans pour autant trop dépenser? Métro a échangé avec Jessica Locas, designer d’intérieur, pour obtenir ses meilleurs conseils en matière de déco abordable et tendance.

Recouvrir le sol

Un élément déco abordable qui peut faire toute la différence, c’est l’ajout d’un tapis, selon la designer: «Ce n’est pas dispendieux et ça vient tout de suite créer un effet wow et cozy». Le tapis permet aussi de délimiter une zone de repos et de mettre ensemble les petits meubles d’une zone, mentionne-t-elle.

Gracieuseté, Simons

Si vous préférez carrément recouvrir tout le sol, une autre possibilité tendance et pas trop chère est d’utiliser des tuiles de bois. «C’est facile à installer et ça laisse respirer le plancher existant. Même pas besoin de coller les tuiles : suffit de les déposer et le tour est joué!», explique la designer.

Photo tirée de Pinterest

Oser le pop de couleur

Selon Jessica Locas, les couleurs tendance pour la terrasse cet été sont le vert gazon et le jaune soleil. Pour les plus audacieux et audacieuses, elle propose d’opter pour le rose fuchsia, couleur en vogue en ce moment. Vous pouvez acheter de la peinture pour repeindre des parties de votre espace, du mobilier déjà existant, ou encore choisir d’acheter des articles colorés.

Photo tirée de Pinterest Photo tirée de Pinterest Photo tirée de Pinterest

Créer ses propres jardinières et vases

Si vous voulez vous lancer dans les projets manuels, mais accessibles, la pro vous propose de récupérer de vieux vases et de les peindre pour leur donner une deuxième vie. Cela permet d’y mettre des plantes, un essentiel pour le balcon, à son avis. Notre intervenante vous suggère de trouver de l’inspiration sur le web, notamment sur TikTok.

Photo tirée de Pinterest

Pour les plus aventureux et aventureuses, il est aussi possible de créer des jardinières personnalisées dans le but d’optimiser l’espace extérieur dont on dispose.

Photo tirée de Pinterest

Ne pas délaisser l’éclairage

Pour éclairer votre cocon extérieur, vous pouvez opter pour des lanternes DEL qui s’utilisent bien à l’extérieur et qui ajoutent une touche déco à l’espace. Vous pourrez d’ailleurs choisir des lanternes en fonction du style que vous recherchez, puisqu’il en existe «des modernes, des classiques et des plus originales».

Photo tirée de Pinterest

Sinon, les classiques petites lumières suspendues «sont toujours en vogue et ajoutent un effet romantique à chaque balcon», explique la designer. «Regarder les options avec recharge solaire est plus écologique, si votre espace balcon est au soleil, bien sûr», ajoute-t-elle.

Photo tirée de Pinterest

Installer un rideau d’intimité

En plus de créer une zone plus intime et ombragée, les rideaux peuvent ajouter une dernière touche décorative à votre espace : «Les rideaux d’intimité blancs que l’on voit dans les tout-inclus dans le Sud sont aussi populaires dans la cour des gens ici. C’est un bon moyen de créer de l’intimité entre voisin.e.s et de garder un effet léger et chic au balcon.»

Photo tirée de Pinterest

Pour plus de conseils déco, vous pouvez consulter le blogue de Jessica Locas ici.