Voici comment utiliser le registre des loyers

Le «registre des loyers» développé par l’organisme Vivre en ville permet d’enregistrer le prix de son loyer et de consulter le prix des autres loyers de Montréal. Accessible en ligne gratuitement depuis une semaine, l’outil a pour but de dresser un portrait juste du marché immobilier afin de lutter contre la hausse des loyers.

L’efficacité du registre se mesure à l’adhésion populaire. C’est pourquoi «la facilité d’accès» a été une priorité dans le développement de cet outil, explique le directeur-habitation de Vivre en ville, Adam Mongrain.

Inscrire son loyer

Une fois sur le site web du registre des loyers, il faut cliquer sur «J’inscris mon loyer». On remplit ensuite les champs de réponses en inscrivant l’adresse de l’appartement, le prix du loyer, le nombre de chambres, l’année de référence et une adresse courriel. Il s’agit de «la seule étape obligatoire» pour participer à cet effort de lutte contre la crise du logement instauré par Vivre en ville. Une étape qui ne demande pas plus que «50 secondes», selon le directeur-habitation de l’organisme.

L’enregistrement du courriel de l’utilisateur qui est demandé est «automatiquement détruit» afin de préserver l’anonymat des participants, assure Vivre en ville. Cette étape ne sert qu’à valider l’authenticité des utilisateurs.

Une fois la première étape complétée, on peut choisir de «soumettre et terminer», après quoi un courriel nous est envoyé et à partir duquel on peut finaliser l’enregistrement. Afin d’aider Vivre en ville à cumuler davantage d’informations sur la situation du logement au Québec, il est possible de choisir «soumettre et continuer» pour répondre à des questions complémentaires facultatives.

Parmi celles-ci, on retrouve des questions sur ce qui est inclut dans le prix du loyer, par exemple les meubles, les électroménagers, le chauffage ou l’électricité et si les animaux sont permis dans le logement. Des questions plus personnelles, notamment sur l’ethnie et le genre, la situation économique et les anciennes situations d’habitation font aussi partie du lot. Pour avoir un aperçu de l’historique du logement, le prix payé par l’ancien locataire est aussi demandé.

Consulter les loyers

Même si on n’enregistre pas son loyer, il est possible de consulter les autres loyers enregistrés sous forme de liste ou de carte navigable. Depuis la page principale du site, il faut simplement aller dans la section «Trouver un loyer». Élégant et ergonomique, le registre des loyers de Vivre en ville se distingue des outils similaires qui ont été développés de manière amateure par le passé. «C’était un défaut des initiatives citoyennes: il y a avait un déficit au niveau de l’expérience utilisateur», admet Adam Mongrain, qui est de ceux qui ont participé à ces initiatives précédentes.

Vivre en ville souhaite que cet outil soit adopté par un acteur public afin d’être déployé de manière exhaustive partout au Québec. Pour l’instant, le gouvernement Legault ne se montre pas ouvert à adopter cet outil «conforme aux standards» qui a pourtant été conçu de manière à être adapté aux besoins spécifiques d’un gouvernement», partage le directeur-habitation de Vivre en ville.