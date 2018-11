CALGARY — Les Stampeders de Calgary participeront au match de la Coupe Grey pour une troisième année d’affilée, à la suite d’une victoire de 22-14 face aux Blue Bombers de Winnipeg, dimanche, en finale de la section Ouest.

Eric Rogers a capté trois passes de touché pour les Stampeders, dont une sur un jeu de 10 verges tard au quatrième quart confirmant la victoire des siens.

Lors de la 106e édition du match de la Coupe Grey, dimanche prochain à Edmonton, les Stampeders affronteront le Rouge et Noir d’Ottawa, qui a vaincu les Tiger-Cats de Hamilton 46-27 en finale de l’Est.

Le Rouge et Noir espérera soulever la coupe Grey pour une deuxième fois en trois ans, après avoir vaincu les Stampeders pour gagner le championnat en 2016.

Les trois participations consécutives des Stampeders à la finale de la Coupe Grey représentent un record d’équipe. Les Stampeders étaient favoris pour l’emporter en 2016 et 2017, mais ont perdu respectivement contre le Rouge et Noir et les Argonauts de Toronto.

Les Stampeders ont gagné les grands honneurs pour la dernière fois en 2014.

Les Alouettes de Montréal sont la dernière équipe à avoir participé trois fois de suite à la Coupe Grey, de 2008 à 2010. Ils ont gagné le titre en 2009 et 2010.

Justin Medlock a réussi quatre placements pour les Blue Bombers dimanche, dont un de 57 verges, le plus long de l’histoire de la LCF lors d’un match éliminatoire.

Le quart des Stampeders Bo Levi Mitchell a complété 17 de ses 31 passes pour 214 verges de gains et trois passes de touché.

Du côté des Blue Bombers, Matt Nichols a été 15-en-32 pour 156 verges de gains.

Les deux offensives ont été coincées au neutre pendant la majorité de la rencontre, malgré deux passes payantes de Mitchell à Rogers au deuxième quart pour une avance de 14-6 des Stampeders à la mi-temps.

L’avance des Stampeders aurait pu être plus importante, mais un retour de botté de dégagement de Tunde Adeleke jusque dans la zone des buts a été annulé par une punition pour avoir retenu.

Les Blue Bombers ont réduit l’écart à 14-11 au troisième quart grâce à un touché de sûreté concédé par les Stampeders et un troisième placement de Medlock.

Rogers a toutefois porté le coup de grâce avec 3:52 à faire, en sautant pour capter une passe de Mitchell dans la zone des buts pour son troisième majeur de la rencontre.

Medlock a ajouté un quatrième placement, puis les Blue Bombers ont tenté de récupérer un botté court avec 38 secondes à écouler au cadran. Cependant, le secondeur des Stampeders Alex Singleton a été celui qui a saisi le ballon.