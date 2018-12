NEW YORK — Les Rangers de New York seront privés des services de Jesper Fast de deux à quatre semaines en raison d’une blessure non divulguée au haut du corps.

L’attaquant a récolté 11 points, dont trois buts, en 31 rencontres cette saison.

L’équipe en a fait l’annonce avant sa rencontre de dimanche après-midi, contre les Golden Knights de Vegas.