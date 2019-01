NEWARK, N.J. — Troy Terry a marqué un premier but en carrière dans la LNH et il a ajouté une aide, menant les Ducks d’Anaheim vers une victoire de 3-2 contre les Devils du New Jersey, samedi après-midi.

Terry, qui a amorcé la saison avec les Ducks avant d’être rétrogradé dans la Ligue américaine, a trouvé le fond du filet lors d’un avantage numérique. Il a accepté une passe du défenseur Hampus Lindholm et il a déjoué Mackenzie Blackwood grâce à un tir en provenance du cercle droit.

Daniel Sprong a lui aussi obtenu un but et une aide alors que Derek Grant a fait bouger les cordages une fois pour les Ducks, qui ont signé une deuxième victoire de suite après avoir encaissé 12 revers consécutifs, ce qui constituait un record d’équipe.

John Gibson a bloqué 29 lancers dans la victoire. Le gardien américain mène la LNH au chapitre des arrêts cette saison.

Marcus Johansson et Jesper Bratt ont fourni les réussites aux Devils, qui ont subi une troisième défaite de suite. Blackwood a conclu la rencontre avec 11 arrêts.