La saison des mariages est à nos portes.

Savez-vous que vous devez vous prendre habituellement un an d’avance pour réserver votre salle de mariage? En effet, les fins de semaine (l’été, principalement) se remplissent rapidement dans les endroits les plus populaires et il ne faut pas tarder à poser sa date au calendrier.

Si vous vous mariez en 2018, voici quelques endroits à visiter sur-le-champ!

BAS-SAINT-LAURENT

Les Jardins de Métis – 200, route 132, Grand-Métis

Cet endroit est un un incontournable dans La Mitis et au Bas-Saint-Laurent pour ceux qui osent encore se marier! Un endroit original: le quai de Sainte-Luce où un mariage a été célébré l’été dernier au milieu d’une assistance composée de motocyclistes.

La Maison de mon Père – 547, rue Saint-Germain Est, Rimouski

Attention, ils ne célèbrent des mariages que le samedi après-midi.

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Le bateau La Tournée

Ce bateau offre un forfait Union au fil de l’eau. Au départ de la marina de la Dam-en-terre à Alma, le mariage peut même être animé par le capitaine du navire, le tout avec un magnifique coucher de soleil.

Pulperie de Chicoutimi – 300, rue Dubuc, Chicoutimi

Vous souhaitez un mariage avec un cachet d’antan? La cathédrale industrielle que représente la Pulperie de Chicoutimi est tout appropriée. Le patrimoine présent sur les lieux vous promet de beaux clichés.

CAPITALE-NATIONALE

Baie de Beauport – 1, boulevard Henri-Bourassa, Québec

Pas besoin de payer des milliers de dollars pour vous marier les deux pieds dans le sable, il suffit d’aller à la Baie de Beauport de Québec. Les nouveaux mariés et leurs invités pourront ainsi profiter d’une salle spacieuse et du service de traiteur, en plus d’avoir accès à la plage sur le bord du fleuve Saint-Laurent.

Le Manoir Montmorency – 2490 Avenue Royale, Québec

Vue sur le fleuve et les chutes Montmorency. Le manoir même est très beau et a beaucoup de style. Possibilités de se marier dehors également.

Domaine Cataraqui – 2141, Chemin Saint-Louis, Québec

Un ancien Grand domaine de Sillery. Une villa ancestrale qui abrite une salle de réception. Un jardin à l’anglaise à l’extérieur, des sentiers et un centre d’interprétation.

Promenade Champlain – Québec

Particulièrement bucolique quand les jets de brumes du Quai des brumes sont en marche.

La Seigneurie de l’Île d’Orléans – 3658, Chemin Royal, Saint-François de l’île D’Orléans

Lieu idyllique pour ses jardins, ses champs de lavande et sa vue sur le fleuve…

MONTRÉAL

La Vieille Brasserie – 2801 Boulevard Saint-Joseph, Lachine

Construite en 1861, la Vieille brasserie servait d’entrepôt, de salle de refroidissement, de salle de fermentation. Aujourd’hui, sa salle de réception est fortement prisée pour la tenue de mariages, d’événements mondains et corporatifs. Capacité de 110 personnes.

Centre communautaire Sarto-Desnoyers – 1335, chemin Bord-du-Lac, Dorval

Que ce soit pour un mariage, un anniversaire, un atelier, un colloque, une conférence ou toute autre occasion, la Cité met à la disposition des résidents diverses salles de réception attrayantes et contiguës pouvant accueillir de 50 à 400 personnes, ainsi que des salles de réunions avec accès à l’équipement multimédia et connexion sans fil. À noter qu’une grande cuisine est également disponible au centre communautaire Sarto-Desnoyers afin de faciliter le service d’un traiteur.

Le Bassin de la Brunante – 2464-2476, rue des Harfangs

Situé dans le quartier Bois-Franc, ce lieu est prisé des mariés pour les photos, grâce à l’étang, son pont, la cascade, les arches et ses nénuphars.

Les Serres municipales de Verdun

C’est pas très très grand, mais c’est sur le bord du fleuve, près de la piste de danse des Serres (parfaite pour un mariage extérieur vu que c’est couvert). Watch out! Il vente.

MONTÉRÉGIE

Hôtel de la Rive -165 Chemin Sainte-Anne, Sorel-Tracy

En raison du bord de l’eau, les photos sont magnifiques. Il y a aussi de belles salles de réception. La plupart des mariages de la région s’y déroulent.

Espace Rive-Sud – 500, Avenue du Golf, La Prairie

On y trouve plusieurs salles de banquets pour les réceptions de mariage avec un menu gastronomique de 4 services, le vin et les housses de chaises. La direction offre également des forfaits clés en main pour que l’événement entier se déroule à un seul endroit. À l’été 2012, elle a inauguré un jardin extérieur uniquement dédié aux cérémonies de mariage. Cette nouvelle terrasse est située au centre d’un espace vert du terrain de golf et entourée d’un jardin fleuri et équipée de chaises blanches et d’un vaste gazebo. Elle peut accueillir jusqu’à 250 invités.

La Rabouillère – 1073 rang de l’Égypte, St-Valérien-de-Milton

Bel endroit champêtre avec animaux sur place (volailles, brebis, ânes, etc.). Plusieurs salles de différentes dimensions et belle cour intérieure. Bonne bouffe et accueil chaleureux. Nous y sommes allés pour un 60e anniversaire de mariage.

Auberge des Gallant – 1171, chemin St-Henri, Sainte-Marthe

Membre du réseau Hôtellerie champêtre et récipiendaire de nombreux prix, l’Auberge des Gallant offre divers forfaits de mariage. Elle dispose de salles pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes, dans l’environnement bucolique du mont Rigaud, avec ses vastes jardins fleuris, son spa, sa cuisine exquise et son personnel attentionné.

Manoir Grant – 19, rue Florian-Paiement, Salaberry-de-Valleyfield

Manoir historique (révolte des ouvriers irlandais-12 juin 1843), l’établissement offre un forfait mariage dans une ambiance champêtre assortie de jardins romanesques et un magnifique étang. Situé à 30 minutes de Montréal, le Manoir Grant est reconnu et apprécié pour son service chaleureux, humain et personnalisé.

Les rives du lac Memphrémagog – Magog

Pourquoi ne pas vous marier sur le quai Macpherson ou le baie de Magog? La mairesse de Magog, Vicki-May Hamm, peut même agir comme célébrante.

CENTRE-DU-QUÉBEC

Parc Woodyatt – 53, du Pont Drummondville, Drummondville

Très populaire notamment pour les photos de noces.