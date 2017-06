Vous songez présentement à mettre en vente votre maison? Ou alors, celle-ci est déjà sur le marché, mais elle ne suscite pas assez d’intérêt à votre goût? Il serait peut-être temps d’envisager des travaux de rénovation pour remettre à neuf quelques éléments qui en font partie et ainsi, attirer des acheteurs potentiels.

Idéalement, vous réussirez à vendre votre maison en tirant un profit. Bien sûr, pour accroitre la valeur de celle-ci et pour donner envie aux gens de payer le montant que vous demandez, certains projets de transformation peuvent être intéressants. Par contre, il y a des types de rénovations qui sont rentables, alors que d’autres entraînent beaucoup de dépenses sans offrir de retour sur l’investissement. Comme vendeur, vous devrez vous concentrer sur des travaux qui feront augmenter la valeur à votre maison. Voici les 5 catégories de rénovations qui s’avèrent généralement comme étant les plus payantes:

Les cuisines et salles de bain

Ceux deux pièces sont rassemblées dans une même catégorie, car ce sont généralement les pièces les plus occupées de la maison. De plus, elles sont aussi considérées comme des pièces pratiques et afin de maintenir cette caractéristique, il est important qu’elles soient en bon état. Des études complétées par l’Institut canadien des évaluateurs affirment qu’entre 75 et 100% des coûts occasionnés par ce type de projet seront récupérés au moment de la vente.

La peinture intérieure et extérieure

Parmi les projets les plus abordables ayant un fort impact, il y a la peinture. Ce produit peut faire de véritables miracles pour améliorer l’apparence de la maison et lui redonner un coup de jeune. Le pourcentage de retour sur investissement pour ce genre de projet est estimé à 50 à 100%.

La réfection de la toiture

Si votre toiture n’a pas été réparée ou remplacée depuis longtemps, il serait bien d’y voir avant que les inspecteurs mandatés par les acheteurs viennent vous rendre visite. Advenant un rapport où ils trouveraient des zones endommagées, cela pourrait dissuader les acheteurs ou les inciter à négocier le prix. Le pourcentage de retour pour les projets de toiture est de 50 à 80%.

Le remplacement du système de chauffage ou de climatisation

Votre système de chauffage ou de climatisation se fait vieux? Pensez à le remplacer. En optant pour un système plus écologique et économique, vous aurez un nouvel argument de vente lorsque vous parlez de la maison. En général, l’augmentation en valeur occasionnée par ce type de projet couvre environ 50 à 80% des dépenses.

Le fait de changer les portes et fenêtres

Toujours dans cette même optique d’améliorer l’efficacité énergétique de la maison, il est souvent recommandé de faire remplacer les portes et fenêtres, lorsque celles-ci n’ont pas été changées depuis un certain temps. Vous serez aussi en mesure de retrouver 50 à 75% du budget consacré à ces modifications.

Les rénovations qui sont peu rentables

Selon l’Institut canadien des évaluateurs, les rénovations qui apportent le moins de valeur à un immeuble sont celles qui touchent à l’aménagement paysager, à l’allée de garage, aux clôtures, aux piscines et aux puits de lumière. Ces types de travaux peuvent engendrer des dépenses importantes qui ne seront pas nécessairement récupérées à la vente.

Vous n’êtes toujours pas décidés à savoir quel type de rénovation aiderait à mettre en valeur la maison que vous tentez de vendre? Faites des recherches sur Internet, en vous rendant entre autres sur Pinterest et sur des blogues spécialisés en rénovation. De cette manière, vous pourrez compiler une liste d’idées et en faire part à votre courtier immobilier, qui vous guidera afin de savoir quelles sont les meilleures options. Ensuite, vous pourrez utiliser un service de référencement d’entrepreneurs où vous trouverez l’entreprise à qui vous confierez les travaux.