Les rédacteurs de National Geographic Travel ont choisi les destinations à visiter en 2018, des suggestions qui vont de la Jordanie à Dublin en passant par le Labrador, au Canada.

L’édition 2018 du classement NatGeo Travel Best of the World se compose de 21 destinations divisées en 3 catégories: villes, nature et culture.

Les villes du classement regorgent «d’une énergie renouvelée».

Dublin, par exemple, est décrite comme «le plus grand village d’Europe». Malgré sa population d’1,2 million de résidents, la ville bénéficie d’une atmosphère intime, amicale et chaleureuse. Elle connaît actuellement une renaissance, notamment grâce à l’ouverture du musée de l’émigration Museum et la National Gallery of Ireland récemment rénovée.

Les voyageurs à la recherche de calme et de nature préfèreront l’itinéraire de randonnée de 644 km appelé «Jordan Trail», dont on dit qu’il a été parcouru par Jésus, Moïse et Mahomet. Divisé en huit sections, le chemin serpente dans les forêts, les canyons et déserts de Jordanie en suivant la mer rouge.

Les destinations de la troisième catégorie ont été choisies pour leur caractère et leur engagement culturel.

La région de la Frise aux Pays-Bas, dont la principale commune Leeuwarden a été choisie comme capitale européenne de la culture 2018, en fait partie.

«La question qui revient chez nos 9,6 millions de lecteurs est ‘Quelle sera ma prochaine destination ?», explique le rédacteur en chef de NatGeo, George Stone.

«Notre classement du ‘Best of the World’ répond à cette question en 21 destinations du moment. Elles feront les voyages initiatiques de cette année».

Les destinations NatGeo Best of the World 2018:

VILLES

Dublin, Irlande

Malmö, Suède

Phnom Penh, Cambodge

San Antonio, Texas

Santiago, Chili

Sydney, Australie

Tbilissi, Géorgie

CULTURE

Cleveland, Ohio, États-Unis

Friesland, Pays-Bas

Harare, Éthiopie

Labrador, Canada

Oaxaca, Mexique

Tétouan, Maroc

Vienne, Autriche

NATURE

Albanie

Jordan Trail, Jordanie

Jujuy Province, Argentine

Madagascar

Oahu, Hawaï

Ruaha NP, Tanzanie

Parc national de Seoraksan, Corée du Sud