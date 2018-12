Le Pérou et le Portugal sont les grands lauréats des prix World Travel Awards.

Les prix de l’hôtellerie mondiale, qui se présentent comme les «Oscars» du tourisme, ont couronné l’hôtel cinq étoiles Armani de Dubaï, mais aussi le Portugal et le Pérou dans plusieurs catégories.

Ce week-end, l’élite du tourisme mondial s’est retrouvée à la soirée de gala des World Travel Awards, à Lisbonne, pour connaître les lauréats de l’année.

L’hôtel de Dubaï a reçu le titre de Meilleur hôtel du monde, avec ses 160 chambres dans le style du créateur Georgio Armani, il apporte une touche d’esthétique italienne à la ville du Golfe.

La popularité grandissante du Portugal comme destination de villégiature a aidé le pays à s’arroger le titre de Meilleure Destination Mondiale cette année. En 2017, le nombre de visiteurs étrangers a gagné 12% par rapport à l’année précédente, par atteindre le chiffre record de 12,7 millions de personnes.

La Compagnie aérienne de l’année 2018 est la chinoise Hainan Airlines.

Le choix des lauréats se fonde sur le vote de professionnels du tourisme, mais aussi de consommateurs, et découlent de prix régionaux organisés en Asie, en Inde, en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, en Australasie, et en Amérique du Nord, du Sud et Centrale.

Voici d’autres lauréats de la soirée:

Meilleure destination mondiale de tourisme d’aventure : Chili

Meilleur aéroport: Singapour Changi

Meilleur boutique hotel: Saxon Hotel, Villas and Spa, Johannesbourg, Afrique du Sud

Meilleure ville : Lisbonne, Portugal

Meilleure destination écolo: Equateur

Meilleur croisiériste: Royal Caribbean International

Meilleure destination culinaire: Pérou

Meilleure destination culturelle: Pérou

Meilleur restaurant d’hôtel: Vila Joya Hotel Restaurant at Vila Joya, Albufeira, Portugal

Meilleure compagnie aérienne low-cost: AirAsia

Meilleur hôtel de luxe : The Peninsula, Paris, France

Meilleur train de luxe: Maharajas’ Express

Meilleure attraction touristique: Machu Picchu, Pérou

Destination la plus romantique: Maurice

Meilleur resort romantique: Baros Maldives

La liste est consultables dans son intégralité sur worldtravelawards.com.