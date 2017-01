Environnement Canada a émis, lundi, des avertissements de neige dans quelques régions au sud de la province.

Les secteurs de Montréal et Laval, de Drummondville–Bois-Franc, de Lachute–Saint-Jérôme, de la vallée du Richelieu–Saint-Hyacinthe et de Vaudreuil–Soulanges–Huntigdon devraient connaître de la neige mêlée à du grésil dans la nuit de lundi à mardi. Les accumulations de neige pourraient atteindre entre 15 et 25 cm.

Les régions de Lanaudière, des Laurentides et de la Mauricie sont aussi visées par ces avertissements.

Plusieurs autres régions dans l’est de la province, de même que le secteur de Gatineau, font l’objet d’un bulletin météorologique spécial, annonçant le retour de la neige, parfois forte, mardi.

Environnement Canada rappelle que la neige pourrait rendre les déplacements difficiles.