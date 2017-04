MONTRÉAL — L’équipe de Sur Le Radar a détecté des effluves printaniers et même estivaux puisque, cette semaine, les Canadiens de Montréal amorcent les séries et les FrancoFolies de Montréal dévoilent leur programmation. Mais auparavant, les Québécois auront l’occasion de dire leurs adieux à une grande comédienne, Janine Sutto.

1. Le début des séries éliminatoires

Un an après s’être absenté de la grande danse printanière de la LNH, les Canadiens sont de retour en séries. La troupe de Claude Julien affrontera les Rangers de New York, au premier tour des séries éliminatoires. Le premier match de la série se déroulera au Centre Bell, fort probablement mercredi. Sans faire de prédictions, notons qu’il y a eu trois matchs entre les deux équipes en saison régulière et que le Tricolore a été victorieux… les trois fois! Toutefois, la dernière fois que ces deux clubs se sont rencontrés en séries, en 2014, les Rangers avaient éliminé les Canadiens en six parties.

2. Les funérailles de Janine Sutto

La grande dame du théâtre et de la télévision au Québec sera saluée, pour une dernière fois par ses admirateurs, lundi après-midi à l’église Saint-Germain d’Outremont, à Montréal. La prolifique comédienne s’est éteinte le 28 mars à l’âge de 95 ans. Des Belles Histoires des Pays d’en Haut à Symphoriens, des générations de Québécois ont grandi avec les personnages qu’elle a incarnés au petit écran. Favorite des metteurs en scène de théâtre, elle est montée sur les planches jusqu’à 90 ans.

3. Les FrancoFolies

Place à la musique francophone ! Les 29es FrancoFolies de Montréal, qui se dérouleront du 8 au 18 juin, dévoilent leur programmation des spectacles en salle, mardi. Certains concerts ont déjà été annoncés: Catherine Major, Pierre Lapointe, Katherine, Richard Séguin et la nouvelle création de la comédie musicale de Michel Tremblay et de François Dompierre, «Demain Matin Montréal m’attend» sous la direction de René Richard Cyr.

4. Des nouvelles de la Banque du Canada: votre taux d’intérêt hypothécaire va-il augmenter ou baisser?

Mercredi, la Banque du Canada va annoncer son taux directeur: sera-t-il maintenu à 0,5 pour cent ou augmenté? Les variations du taux cible du financement a un impact sur la vie d’à peu près tout le monde car il influe sur les autres taux d’intérêt, par exemple ceux des prêts à la consommation et des prêts hypothécaires. Le taux est à 0,5 pour cent depuis juillet 2015.

5. Malala sera à Ottawa

La jeune militante pakistanaise de renommée internationale sera à Ottawa mercredi pour recevoir le statut de citoyenne honoraire. La jeune femme, qui n’avait que 14 ans lorsqu’elle a été victime d’une tentative d’assassinat par des Talibans pour avoir défendu le droit des filles de fréquenter l’école, va aussi rencontrer le premier ministre Justin Trudeau justement afin de discuter des bénéfices de l’éducation. La colauréate du prix Nobel de la paix de 2014 deviendra aussi mercredi, à 19 ans, la plus jeune personne à s’adresser au Parlement du Canada.