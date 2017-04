MONTRÉAL — La pluie a causé plusieurs débordements de cours d’eau dans la soirée de dimanche.

Des rivières ont débordé dans les Laurentides et dans la région de Chaudière-Appalaches.

Selon Hydro Météo, la rivière L’Assomption, la rivière Noire, la rivière Maskinongé, notamment, ont débordé.

Les précipitations et les températures chaudes prévues dans la province incitent l’équipe d’Hydro Météo à rester aux aguets et à surveiller de près plusieurs lacs et rivières.

Le directeur des opérations chez Hydro Météo, Pierre Corbin, constate que la crue printanière de cette année donne l’impression de vouloir s’étirer.