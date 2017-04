OTTAWA — À quelques jours de la date butoir pour produire les déclarations de revenus, le cabinet du premier ministre a annoncé jeudi la création d’un Groupe de travail des ministres pour régler les ratés du système électronique de paie des fonctionnaires fédéraux.

Justin Trudeau a indiqué que le comité ministériel spécial, présidé par le ministre de la Sécurité publique, le vétéran Ralph Goodale, est chargé «d’atteindre la stabilité du système de paye» Phénix. Le cabinet du premier ministre ne précise toutefois pas d’échéancier pour régler une fois pour toutes les problèmes.

Le système Phénix a commencé à déraper peu de temps après sa mise en service, il y a bientôt 15 mois. À un certain moment, jusqu’à 82 000 fonctionnaires fédéraux ont été touchés; certains n’ont pas reçu suffisamment d’argent, d’autres trop, et certains n’étaient pas payés du tout — parfois pendant des mois.

Le 5 avril, le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement, responsable de Phénix, annonçait que le nombre de dossiers en attente de traitement avait été stabilisé à 284 000 depuis un mois, mais qu’on ne prévoyait pas de solutions à court terme.

Outre M. Goodale, le Groupe de travail sera composé du président du Conseil du Trésor, du ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et son secrétaire parlementaire, ainsi que du ministre des Finances et de la ministre de l’Environnement et du Changement climatique.

M. Trudeau avait jusqu’ici jeté le blâme sur les coupes effectuées par le précédent gouvernement conservateur dans les effectifs et la formation du personnel.

Le premier ministre a promis jeudi que le Groupe de travail «renforcera les mesures déjà en place et veillera à ce que nous respections l’engagement que nous avons pris devant la fonction publique de régler les problèmes qui ont touché les employés».