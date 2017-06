TORONTO — Le quotidien «The National Post» cessera de publier une édition papier le lundi dès le mois de juillet.

Depuis maintenant huit ans, la direction avait pris la décision de ne plus publier d’édition papier les lundis d’été. Cette mesure sera maintenant prolongée toute l’année.

À partir du 3 juillet, une édition électronique du journal sera proposée aux lecteurs tous les lundis.

Postmedia Network (TSX:PNC.A) (TSX:PNC.B), qui est propriétaire du «National Post», indique que ces changements assureront une plus grande viabilité financière au journal.

Par ailleurs, les sites Internet du «National Post» et du «Financial Post» seront revampés dès mardi et une nouvelle application mobile sera lancée plus tard ce mois-ci.

Rappelons que le quotidien montréalais «La Presse» a annoncé récemment qu’il cessera de publier son édition du samedi en format papier le 30 décembre. L’application La Presse+ remplacera ainsi définitivement «La Presse» papier tous les jours de la semaine.