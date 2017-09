MONTRÉAL — La Commission de la construction du Québec a gagné contre la minière ArcelorMittal, dans une cause portant sur la construction d’un chemin de fer et le fait que ces travaux devaient bel et bien être assujettis à la Loi R-20 qui encadre l’industrie.

Le Tribunal administratif du travail a donné raison à la commission et aux deux plus grandes organisations syndicales de l’industrie qui sont intervenues dans la cause, à savoir la FTQ-Construction et le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International).

La cour a estimé que les travaux de prolongement de la voie ferrée d’ArcelorMittal effectués à Mont-Wright et Fire Lake constituaient bel et bien des travaux de construction au sens de la Loi R-20, donc que cela impliquait les conditions de travail qui y sont reliées.

La Commission de la construction du Québec avait déposé en 2015 quatre recours en réclamation de salaire en vertu de cette même loi, la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction.

Le tribunal lui donne aussi raison à ce chapitre, statuant que les travaux visés par ces réclamations de salaire sont des travaux de construction assujettis à la loi.