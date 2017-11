Le député de Laurier-Dorion, Gerry Sklavounos, fait encore l’objet d’allégations d’inconduite sexuelle.

D’après TVA Nouvelles, M. Sklavounos «aurait tenté des rapprochements» avec une jeune fille âgée de 15 ans, il y a trois ans, dans son bureau de l’Assemblée nationale. Il lui aurait par la suite envoyé plusieurs messages textes.

La jeune fille, qui est aussi une militant du Parti libéral du Québec, a avisé à l’époque les dirigeants du comportement du député, a rapporté TVA Nouvelles. Elle est récemment revenue à la charge lorsque l’idée a été lancée pour évaluer la possibilité de réintégrer Gerry Sklavounos dans le caucus libéral.

La whip en chef du gouvernement, Nicole Ménard, n’a pas voulu commenter les allégations. Elle a toutefois indiqué qu’elle encourageait les victimes de harcèlement sexuel à porter plainte. «Son statut demeure inchangé», a-t-elle répété lors d’une mêlée de presse.

En octobre 2016, une jeune femme, Alice Paquet, a accusé Gerry Sklavounos de l’avoir agressée sexuellement. Le député a rapidement été exclu du caucus libéral, même s’il clamait son innocence.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a décidé, en février dernier, de pas porter d’accusations contre M. Sklavounos. Ce dernier a exprimé par la suite ses regrets, sans s’excuser de façon explicite.

«Ceux qui me connaissent bien savent à quel point je suis extraverti, volubile, passionné, avait-il déclaré en février dernier. Ils savent aussi que j’ai toujours tenté d’être le plus respectueux possible dans mes rapports. Cependant, si dans des tentatives de socialiser, de créer des liens d’amitié, d’alléger l’atmosphère de manière maladroite j’ai pu offusquer ou rendre inconfortables d’autres personnes, je tiens à souligner que cela m’apparaît maintenant inacceptable et je m’engage à faire preuve de plus de prudence».

Cette déclaration a déplu au premier ministre, Philippe Couillard, en affirmant qu’elle «ne correspondait aux attentes» du parti.