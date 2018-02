QUÉBEC — L’ancien chef du Parti québécois (PQ) André Boisclair écope d’une amende de 2000 $ et d’une interdiction de conduire pendant un an pour avoir conduit en état d’ébriété en novembre dernier. M. Boisclair était au palais de justice de Québec jeudi, où il a plaidé coupable à trois chefs d’accusation: conduite avec capacités affaiblies, refus d’obtempérer et entrave à la justice.

L’ancien politicien a été arrêté le 9 novembre dernier sur la rue Saint-Joseph, à Québec, après avoir heurté un lampadaire avec son véhicule. Arrivé au poste de police, l’homme de 51 ans avait refusé de souffler dans l’appareil d’alcootest. Il avait également tenté d’intimider les policiers. Le jour même de son arrestation, M. Boisclair écrivait sur sa page Facebook: “Je dois maintenant faire face à mes responsabilités et assumer les conséquences de mes gestes. J’ai commis une importante erreur, j’en suis profondément désolé et je vais maintenant faire face à mes responsabilités en lien avec ce qui s’est passé”.

M. Boisclair avait ajouté que sa vie “allait bien dans toutes ses facettes”. “Ma seule consolation est que la situation que j’ai causée n’ait pas eu de conséquences sur d’autres personnes que moi-même. Si une personne qui lit aujourd’hui ce message et se questionne ce soir après avoir pris quelques verres de sa capacité à conduire décide de s’abstenir, la présente publication aura eu son utilité”, a-t-il affirmé.

Jeudi, il a réitéré ce message en sortant de la salle d’audience. Le juge Gilles Charest s’est dit convaincu qu’il était dans le meilleur intérêt de M. Boisclair de lui accorder une absolution inconditionnelle.

L’ancien politicien, qui siège à l’heure actuelle comme président directeur-général de l’Institut de développement urbain du Québec, pourra donc continuer de voyager aux États-Unis, comme il le souhaitait. M. Boisclair a dirigé le PQ de novembre 2005 à mai 2007; il a été chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale. Il a aussi agi, dans sa carrière, à titre de délégué général du Québec à New York en 2012-2013.